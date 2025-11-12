我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

眾院將表決臨時預算 14名溫和派共和黨人成重啟政府關鍵

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這次政府關門，致使聯邦預算未能通過，就是兩黨卡在俗稱「歐記健保」的津貼延長的附加法案上。(美聯社)
這次政府關門，致使聯邦預算未能通過，就是兩黨卡在俗稱「歐記健保」的津貼延長的附加法案上。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，根據多數黨黨鞭艾默(Tom Emmer)發布的通知，眾院計畫於12日開始就參院通過的臨時預算法案進行表決，以重新開放聯邦政府。14名溫和派共和黨眾議員，可能是重啟政府的關鍵。

根據該通知，表決最早將於下午4時進行，預計當天將舉行多次表決。眾院規則委員會12日審議參院的方案，以便為12日的院會表決鋪路。

自9月19日以來，眾院尚未進行任何表決或立法會議。由於目前尚不清楚有多少民主黨人會跨黨派支持該方案，而共和黨又僅以微弱優勢掌控多數，議長強生(Mike Johnson)必須與白宮密切合作，才能推動該協議在眾院通過。

14名溫和派共和黨眾議員希望延長即將到期的「可負擔醫療法」(Affordable Care Act, 俗稱歐記健保)補貼，並提出了自己的法案，來解決這一處於政府停擺核心的問題。

同時，眾院民主黨領導層正積極努力阻止基層議員支持臨時預算法案，因為他們認為該法案未能達到民主黨在停擺期間所爭取的目標。不尋求連任、且時常與共和黨共同投票的民主黨眾議員戈登(Jared Golden)，也是值得關注的議員之一。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)誓言要反對這項方案，因為該法案未能充分滿足民主黨在醫療保健方面的訴求。傑佛瑞斯及其團隊希望盡量減少支持該計畫的民主黨人數，以對共和黨施加最大壓力，迫使他們自行籌足票數。根據兩名知情人士透露，眾院民主黨領導層已正式採取行動，反對這項參院的臨時預算方案。

傑佛瑞斯11日在接受 CNN訪問時重申，民主黨將「堅決反對任何未能明確解決共和黨醫療健保危機的立法」。

他表示：「我們希望重新開放政府。我們將繼續支持辛勤工作的聯邦雇員和公務員。但我們有責任確保延長『可負擔醫療法』的抵稅，讓數以千萬計的美國人不會面臨醫療費用大幅上漲，從而無法在需要時看病。」

民主黨 眾院 共和黨

上一則

ICE突襲掃蕩喬州車廠 南韓員工擬提集體訴訟

下一則

紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕

延伸閱讀

政府有望重啟 分析師看漲股市 是承接AI股好機會？

政府有望重啟 分析師看漲股市 是承接AI股好機會？
2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」
政府最快本周開門 航空公司警告「航班恢復沒那麼快」

政府最快本周開門 航空公司警告「航班恢復沒那麼快」

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣