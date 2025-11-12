減班增至6% 航空業：即使政府重開也無法立即恢復正常

盡管聯邦政府重啟本周內有望，但全美航班衝擊過大，一時間仍難恢復正常起降。圖為航班遭到耽誤的佛州奧蘭多國際機場的旅客。(美聯社)

聯邦政府最快可能在本周開門，不過美國航空協會(Airlines for America)11日警告，政府開門之後，重災區的飛機航班要恢復正常仍需要時間。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)11日也重申，即使政府重開，削班措施仍會繼續，直到安全指標改善及空管人員配備穩定為止。業界人士估計，航班削減幅度在本周五(14日)會擴大至10%。

雖然政府開門在即，但已嚴重影響到美國國內的航空交通，並在9日達到高峰，有近3000班航次遭到取消，更有超過1萬班航次誤點，盡管航班狀況在10日已出現改善，但仍不清楚航班何時能恢復正常，尤其美國即將迎接感恩節 假期，對美國國內空中運輸交通的壓力不小。

綜合美聯社、華盛頓郵報 等報導，自傳出政府停擺結束有望後，空中交通管制員陸續返回崗位，雖然與早前最惡劣時相比，空管員人手已有改善，但在11日仍有接近1200個國內航班被取消，削減比率由4%增至6%，除人手不足外，惡劣天氣也是另一主要原因。

航空分析公司睿思譽(Cirium)的數據顯示，截至11日下午共有1148個航班被取消，其中以紐約拉瓜地亞機場及波士頓機場受影響最大，削減航班占比分別為12%和8%。從上周政府下令削減航班以來，已有近萬航班被取消。

聯邦航空管理局(FAA)尚未說明何時取消航班限制，強調在看到安全狀況獲得改善之前，不會結束削班措施。

全國機場空管員短缺由來已久，只是政府停擺進一步加劇這個問題，許多沒有拿到薪水的空管員不得不兼職維持生計，於是紛紛請假。

專家指出，即使削班措施解除，但航空公司必須重新調整營運方針。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University) 風險管理教授查菲(Eric Chaffee)警告，各家航空公司正面對複雜的營運難題，加上冬季惡劣天氣，要在感恩節前恢復正常運作可能難以實現。

航空公司方面也聲稱即使政府重開，航班也需要時間才能恢復正常，就算國會在本星期能夠通過法案讓政府重開，整個運作系統也需要時間才能恢復停擺前的狀態。

代表美國最大航空公司的組織「美國航空協會」(Airlines for America) 指出，「政府重開後，航空公司減少的航班也無法立即恢復，相信影響會持續數日」。

預計本月感恩節出行高峰期，將有3100萬人次搭乘飛機出行，盡管不少乘客都渴望恢復正常營運，但或許有很大難度。 其中又以紐約、芝加哥、亞特蘭大 和華盛頓特區等城市的飛機誤點情況最為嚴重。

代表航空公司的美國航空協會10日則發出聲明提醒說，飛機班次的延誤情況將在政府開門之後持續一段時間，指各大航空公司因應政府關門所刪減的飛機班次需要時間來恢復到正常的載運量。