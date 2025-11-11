2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

媒體近日點名川普接班人可能是副總統范斯(左)，國務卿盧比歐也榜上有名(右)，黑馬則包括川普(中)本人。(路透)

距離2028年美國總統大選雖然還久，外界已關注兩大黨如何布局。華盛頓郵報列出數名川普 接班人，其中「讓美國再次偉大」的掌旗手為副總統范斯 ，國務卿盧比歐 也榜上有名，黑馬則包括川普本人。

共和黨2028年總統初選的輪廓正逐漸成形，而這場競爭的核心是誰能在川普總統（Donald Trump）卸任後接下「讓美國再次偉大」（MAGA）的旗幟。「華盛頓郵報」（The Washington Post）9日列出數位亮點人物，同時指出，最終仍可能會出現意想不到的情況。

●范斯（JD Vance）：今年1月上任以來，范斯幾乎未曾與川普保持距離，就算改變過去立場，也要捍衛政府政策。范斯曾在多項議題上領銜槓上民主黨，例如現階段的政府停擺。

共和黨選民對范斯的表現似乎相當滿意：9月「輿觀」（YouGov）民調顯示，他是選民在2028年最願意考慮投票支持的候選人。才41歲的他，不只是名單中最年輕的一位，也是美國史上最年輕的副總統之一。

●盧比歐（Marco Rubio）：從加薩和平談判、轟炸伊朗到削減外援，盧比歐主導重大國際事件。於2028年總統大選的早期民調中，盧比歐並非選民首選，但川普不時提到盧比歐作為接班人，誇盧比歐很棒。

談到「范盧」配時，川普說，「我不確定有誰能與他們二人競爭。我認為如果他們組成團隊，會是無敵組合」。

●中間層候選人（The Middle of the Pack）方面，總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）入選。他從未擔任公職，但卻是老爸的顧問和知己。

小唐納：華郵指出，他似乎正在努力證明自己是MAGA的正統繼承人，最近談到參選意願時說：「使命感一直都在。我認為我父親真正改變共和黨。我認為它（共和黨）現在是『美國優先黨』、MAGA黨，無論你怎麼看待」。

●佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）：迪尚特以保守與強硬風格著稱，也是YouGov民調中，挺共和黨的選民在初選中會考慮的人選之一。他曾在2024年總統初選與川普競爭共和黨提名，也是保守派新聞頻道及活動的常客。

迪尚特的州長任期將於2027年結束，如果要參選2028年總統，必須在離任後累積動能及擴大聲勢。

●德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）：

克魯茲是2016年共和黨總統候選人提名戰中，與川普戰到最後一刻的主要候選人。此後，克魯茲全力挺川，但也在一些微小卻引人注目的方面與川普拉開距離，例如批評川普政府揚言要以言論自由為由，取消脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，形容這樣做「極其危險」。

他並示警川普關稅政策的風險，近期拒絕支持川普某位爭議性駐外大使提名。

●黑馬可能為川普本人。

川普曾在2017年至2021年首次擔任總統。他多次提到，雖然憲法修正案有限制，他的支持者仍呼籲他在第2個任期屆滿後繼續掌權。79歲的川普最近甚至在白宮橢圓形辦公室的桌上擺放印有「Trump 2028」字樣的紅色帽子。

2028年川普將年滿82歲，考量到白宮正以空前的方式取得總統權力，外界仍不能完全忽視川普「第3任期」的想法。(美聯社)

美國憲法修正案規定任何人當選總統職務不得超過2次，川普已於今年1月開始第2個任期。儘管如此，他的一些支持者曾獻策，川普可以先成為副總統，在總統職位出缺時依法繼任總統，繞過這一規定。

他10月下旬被問到是否會在2028年11月角逐副總統時，川普對記者表示，理論上可以，但他不會這麼做，「我覺得太取巧了，也不正確」。

華郵指出，2028年川普將年滿82歲，考量到白宮正以空前的方式取得總統權力，外界仍不能完全忽視川普「第3任期」的想法。