8民主黨參議員為何敢倒戈？這個「關鍵共同點」曝光

支持重啟政府法案的八名民主黨參議員為(上排從左至右)：內華達參議員馬斯托、伊利諾參議員德賓、賓州參議員費特曼、新罕布夏參議員哈桑、(下排從左到右)維吉尼亞參議員凱恩、緬因州獨立參議員金恩、內華達參議員羅森和新罕布夏參議員夏亨。(美聯社)

參院 9日日邁出結束政府停擺的第一步，有八名民主黨參議員 無視黨內壓力，在未能確保延長健保補貼的情況下，倒戈支持共和黨提出的臨時預算法案，此舉惹怒許多主張堅持抗爭的同僚。

美聯社報導，此次打破黨派僵局的八人，幾無明顯的共同特徵。多數(但非全部)曾經擔任州級公職，包括四位前州長；多數(但也非全部)來自總統大選的關鍵搖擺州；有兩人已宣布任期屆滿後將退休，另兩人是參議院撥款委員會的資深成員。

政治媒體Politico指出，所有倒戈者均毋須在2026年競選連任，意即不必擔心黨內選民的問責壓力。

少數黨領袖舒默與八人以外的所有民主黨參議員全投了反對票。舒默表示，無法違背信念支持該協議，強調「我們不會放棄這場戰鬥。」佛蒙特州的桑德斯痛批妥協退讓是「可怕錯誤」。康乃狄克州的墨菲(Chris Murphy)痛心指出，選民上周以壓倒性票數支持民主黨，正是要求他們堅守立場。

眾院民主黨人也紛紛抨擊參院妥協。進步派領袖卡薩爾(Greg Casar)痛斥此舉是對數百萬美國人的「背叛」；明尼蘇達州眾議員克雷格(Angie Craig)譏諷：「如果有人相信這是筆好交易，那只能說明你太好騙。」