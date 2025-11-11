我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

有望結束史上最長的聯邦政府停擺的協議，並未解決「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)中即將到期的補貼問題。這些補貼讓數以百萬計的低收入民 能以較低負擔購買私人健保。根據9日達成的協議，參院共和黨人與少數民主黨人僅承諾在12月就「延長補貼」進行表決，若國會未採取行動，補貼將在年底形同自動終止。

美聯社10日報導，隨著這項結束停擺的協議取得進展後，通過對ACA補貼以及對投保民眾的影響受到關注。以下是三種可能結果：

●讓補貼到期：

若國會今年未再採取任何醫療費用相關行動，過去4年來幫助許多人支付健保保費的強化型保費抵稅(enhanced premium tax credits)將就此消失。根據非營利醫療研究機構KFF分析，一旦補貼失效，受補貼投保者平均保費將增加一倍以上。

該機構副總考克斯(Cynthia Cox)說，受影響最重的是部分高收入者，補貼取消後保費將大幅上升，而低收入族群雖增加較少，但仍需多掏腰包。

居住在賓州、現年51歲的髮型師克莉絲汀．米恩(Christine Meehan)表示，她目前每月支付160元的健保方案，明年起將漲價約100元，年自付額也將提高。

●國會延長或到期後恢復補貼：

掌控參眾兩院的共和黨人，目前尚未同意將延長補貼納入停擺協議，但若最終態度轉變，國會仍可在補貼到期後補發相關資金。

根據凱瑟家庭基金會(KFF)在10月27日至11月2日的調查，約四分之三的成年人，其中包括近半數共和黨支持者仍贊成延長這項補貼。若國會通過延長，聯邦與各州健保市場將需重新調整已開放的投保方案。保險公司與專家表示，這雖可行，但需時數周，而且拖得越久越難執行。

●國會可尋求其他方法降低民眾的醫療費用：

一旦補貼最後確實終止，國會仍可尋求其他方式協助民眾負擔健保，但在兩極分化嚴重的國會中，取得共識並不容易。因此，川普總統稍早主張應將不再補貼所省下的錢「直接發給人民」，而且國人應可自由使用這筆錢購買其他類型的醫療服務。

對此，參院衛生委員會主席卡西迪(Bill Cassidy)更早之前也提出類似構想，佛州共和黨參議員史考特(Rick Scott)則表示，他也在起草法案響應川普的提議，讓民眾直接獲得類似健康儲蓄帳戶的資金補助。

健保 保費 共和黨

上一則

8民主黨參議員為何敢倒戈？這個「關鍵共同點」曝光

下一則

貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

延伸閱讀

共和黨參議員提案 ACA補貼直接發給民眾

共和黨參議員提案 ACA補貼直接發給民眾
川普喊普發2000元關稅紅利 財長：未有正式提案

川普喊普發2000元關稅紅利 財長：未有正式提案
黑白集／補充保費新制炸鍋 行政院長看到新聞才知道

黑白集／補充保費新制炸鍋 行政院長看到新聞才知道
華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍

華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定