政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能

有望結束史上最長的聯邦政府停擺的協議，並未解決「可負擔健保 法」(Affordable Care Act，ACA)中即將到期的補貼問題。這些補貼讓數以百萬計的低收入民 能以較低負擔購買私人健保。根據9日達成的協議，參院共和黨 人與少數民主黨人僅承諾在12月就「延長補貼」進行表決，若國會未採取行動，補貼將在年底形同自動終止。

美聯社10日報導，隨著這項結束停擺的協議取得進展後，通過對ACA補貼以及對投保民眾的影響受到關注。以下是三種可能結果：

●讓補貼到期：

若國會今年未再採取任何醫療費用相關行動，過去4年來幫助許多人支付健保保費 的強化型保費抵稅(enhanced premium tax credits)將就此消失。根據非營利醫療研究機構KFF分析，一旦補貼失效，受補貼投保者平均保費將增加一倍以上。

該機構副總考克斯(Cynthia Cox)說，受影響最重的是部分高收入者，補貼取消後保費將大幅上升，而低收入族群雖增加較少，但仍需多掏腰包。

居住在賓州、現年51歲的髮型師克莉絲汀．米恩(Christine Meehan)表示，她目前每月支付160元的健保方案，明年起將漲價約100元，年自付額也將提高。

●國會延長或到期後恢復補貼：

掌控參眾兩院的共和黨人，目前尚未同意將延長補貼納入停擺協議，但若最終態度轉變，國會仍可在補貼到期後補發相關資金。

根據凱瑟家庭基金會(KFF)在10月27日至11月2日的調查，約四分之三的成年人，其中包括近半數共和黨支持者仍贊成延長這項補貼。若國會通過延長，聯邦與各州健保市場將需重新調整已開放的投保方案。保險公司與專家表示，這雖可行，但需時數周，而且拖得越久越難執行。

●國會可尋求其他方法降低民眾的醫療費用：

一旦補貼最後確實終止，國會仍可尋求其他方式協助民眾負擔健保，但在兩極分化嚴重的國會中，取得共識並不容易。因此，川普總統稍早主張應將不再補貼所省下的錢「直接發給人民」，而且國人應可自由使用這筆錢購買其他類型的醫療服務。

對此，參院衛生委員會主席卡西迪(Bill Cassidy)更早之前也提出類似構想，佛州共和黨參議員史考特(Rick Scott)則表示，他也在起草法案響應川普的提議，讓民眾直接獲得類似健康儲蓄帳戶的資金補助。