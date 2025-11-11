CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

聯邦政府停擺僵局中，民主黨 堅持的關鍵訴求是延長歐記健保 補貼，不過8位溫和派民主黨參議員倒戈，參院9日晚間終於打破冗長辯論(filibuster)，以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決。進步派民主黨人、一些黨內領袖對此強烈反對，然而正是黨內分裂鋪平了重啟政府的道路。

有線電視新聞網(CNN)分析，民主黨有人指責溫和派拱手將勝利送給川普 總統，背棄數百萬無力承擔健保的民眾。民主黨進步派領袖麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)發文寫道：「我不會支持不能降低醫療成本的任何協議，我們正處於醫療危機之中…投票支持這項法案是個錯誤。」同為進步派領袖的佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)認為，這項妥協可能會釀成政策和政治災難，他在參院投票前稱，「現在向川普屈服將是一個可怕的錯誤。」

倒戈的參議員之一、維吉尼亞州的凱恩(Tim Kaine)則說，議員們知道選民希望他們投下贊成票，因為若不投的話可能就會在下次選舉中被願意投的人取代。

民主黨守不住談判的底線，現在最好的情況也不過是參院進行正式表決，但共和黨在參眾兩院皆掌握多數，要通過延長歐記健保補貼的可能性是微乎其微。即便民調顯示大多數選民認為政府關門應怪川普，民主黨卻選擇退讓，且這次退讓可能帶來嚴重反彈，暴露出黨內深層分歧。

民主黨領袖認為，該黨上周在新澤西州、維吉尼亞州、紐約市的選舉中取得重大勝利，歸功於其候選人有效地抨擊了川普在生活成本問題上的政策；但從務實的角度來看，政府停擺帶來的後果正迅速惡化，民主黨若繼續僵持，反而可能使得這些逐步建立的優勢付諸東流，若輿論同時轉向那將得不償失。

另一方面，川普不讓步或許已經達到他的目的，但他的個人形象恐已嚴重受損，過去40天裡他常顯得冷漠無情，彷彿漠不關心政府停擺造成的民生痛苦。