參院民主黨8同僚倒戈 舒默遭轟該下台 眾院領袖仍力挺

八位溫和派民主黨參議員 9日投票 支持推進臨時撥款法案，跨出結束政府停擺的第一步，卻激怒黨內同志；憤怒的民主黨人批評黨內分裂，認為參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)喪失領導能力，呼籲他下台；國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)矢言「對抗共和黨版本的臨時法案」，強調舒默並未投票支持該協議，重申舒默依然適任。

對於黨內同僚倒戈，康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)認為這是個妥協「錯誤」；自由派的佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)形容9日是「糟糕的一晚」。

加州民主黨眾議員卡納(Ro Khanna)與麻州眾議員莫頓(Seth Moulton)批評舒默辦事不力，呼籲他下台；卡納投票後透過「X平台」發文寫道，「舒默參議員已不再適任，必須換人；若你無法領導阻止美國人醫療保險費飆升的鬥爭，那你又要為何奮鬥？」

政治新聞網站Politico報導，歷經40天的僵局，參院民主黨黨團的八名成員9日晚在程序投票支持臨時撥款法案，但這八人中都不會在明年面臨連任壓力，而投反對票的舒默卻面臨黨員質疑其領導能力。

威斯康辛州民主黨眾議員波肯(Mark Pocan)在X平台寫道，「讓民主黨參議員去談判一項糟糕的協議，該協議對醫療照護無實質幫助。搗毀一個全國性政黨，這就是禍害的典範，下一位。」

眾院可能在本周稍晚討論這項折衷版撥款方案，眾院民主黨領導階層已表示將反對該法案，但一些搖擺選區的議員可能面臨投票支持的壓力，民主黨眾議員10日下午召開線上黨團會議討論。

舒默9日矢言「繼續戰鬥」，傑佛瑞斯公開「反對」該協議，並於10日形容該協議為「共和黨的撥款法案」。

新聞媒體Axios報導，傑佛瑞斯在記者會上被問到他認為舒默的辦事效率是否很高，以及是否適合續任參院領袖時，他回答：「是的、是的。」

另據「國會山莊報」報導，傑佛瑞斯強調，舒默並未投票支持該協議，讚賞他過去一個多月來堅持立場。

傑佛瑞斯說：「在過去七周，舒默領袖和民主黨參議員為美國人民英勇奮戰。」