快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

編譯陳韻涵／綜合報導
在聯邦政府停擺第40天，參院兩黨達協議，先通過短期撥款，維持政府運作至1月底，12月份再討論表決歐記健保補貼案。(路透)
有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，參議院兩黨已達成協議，將為聯邦政府提供經費至明年1月30日，並計畫於12月就「可負擔健保法」(Affordable Care Act)舉行表決，象徵此次政府停擺即將結束。參院於周日晚上8點復會，預計周日晚間就可以投票決定是否結束政府停擺。 

延長「歐記健保」補助提案12月表決

參院民主黨議員經過兩個半小時黨團會議後宣布，在經歷長達40天的政府停擺後，參院將有足夠票數投票重開聯邦政府，

消息人士指出，協議內容包括撤銷川普政府解雇聯邦員工的決定，並納入防止類似情況再度發生的條款，同時確保俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)在2026財政年度前持續獲得資金支持。

緬因州獨立參議員金恩(Angus King)、新罕布夏州民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)與哈桑(Maggie Hassan)均參與了協議談判。

即將達成的協議還將納入一項新的權宜措施，延長政府撥款至2026年1月，並綁定一項規模更大的計畫，以全面資助多個關鍵聯邦機構；這項更廣泛的立法方案預計將涵蓋三項全年撥款法案，分別針對軍事建設與退伍軍人事務、立法部門，以及農業部。

參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)提供的立法部門撥款法案摘要顯示，方案中將編列2億350萬元的新資金，用於強化國會議員維安與保護措施，另編列8億5200萬元給國會警察部門。

不過，該協議未納入延長即將到期、俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」保費補助津貼條款。這是民主黨的關鍵訴求，但協議確保參院稍後將就此議題進行表決。

CNN指出，目前尚無法確定延長「歐記健保」補助的提案最終能否成為法律。

消息人士表示，民主黨議員清楚川普總統堅決反對延長健保補貼，這使得兩黨難以就相關問題達成共識。因此，一部分民主黨人傾向接受「先單獨表決」的折衷方案，以終結日益惡化的政府關門危機。

消息來源指出，在政府正式重啟前，仍有若干關鍵議題尚待解決，其中最大爭議在於民主黨要求川普政府恢復被解雇的聯邦公務員職務。

兩名消息人士透露，政府關門期間執行的裁員措施可能撤銷。

目前尚不清楚兩黨議員何時進行表決，最終談判仍在幕後進行；參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，首次投票最快可能於9日舉行。

參院首先將就眾院通過的臨時撥款法案投票，該法案需獲至少八名民主黨參議員支持方可過關；參院之後將依據兩黨協商成果修正法案內容；若法案在參院通過，將送回眾院進行最終表決，隨後交由川普簽署成法，預料重啟政府的程序將持續數日。

圖為參院少數黨領袖舒默。(歐新社)
圖為參院多數黨領袖熊恩。(美聯社)
