川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

川普政府要求各州撤銷全額發放糧食券的措施，各州則警告，此舉將帶來災難性後果。(路透)

非營利組織和民主黨 州檢察長提起訴訟，要求川普 政府在停擺期間繼續發放俗稱「糧食券 」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。上周他們贏得有利裁決，多個州的數百萬民眾迅速獲得了福利。然而最高院7日晚間發布命令，暫時中止了兩項發放糧食券的裁決，以便審理川普政府的上訴，後者隨即要求各州撤銷發放糧食券，二十多個州警告這將導致「災難性營運中斷」。

憂資金用光將導致「災難性營運中斷」

美聯社報導，農業部副部長佩恩(Patrick Penn)8日致函各州SNAP負責人，警告根據先前命令支付的款項，現在將被視為未經授權，「如果各州發送了2025年11月的全額發放糧食券文件，則此舉未經授權，因此各州必須立即撤銷為發放該福利而採取的任何步驟。」佩恩警告若不遵守規定，各州可能面臨處罰。目前尚不清楚該指令適用於完全依賴聯邦資金的州，或是使用自有資金的州。農業部9日提交給聯邦法院的文件中表示，各州在上周裁決後行動過快，錯誤發放了全額糧食券。

由民主黨總檢察長代表的州在8日一份法庭文件中指出，即使在最高院擱置裁決之前，川普政府就拒絕這些州依法報銷的糧食券補助撥款。20多個州向第一巡迴上訴法院提交的文件稱，缺乏資金可能導致供應商無法付款並引發一連串的法律索賠，各州可能面臨總計返還數億元的要求。

威斯康辛州在上周裁決後，就為70萬居民的糧食券福利記入EBT卡中，但農業部通知撤銷後，民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)政府9日的聲明便警告，財政部凍結威州的補助撥款後，預計到10日糧食券資金就會用罄。

6天收到4個不同指導措施 不滿要被懲罰

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)9日受訪表示，過去六天內收到來自川普政府四個不同的指導措施，更憤怒於全額發放糧食券竟然要受懲罰，批評「我們從本屆政府中看到了混亂，而且是故意為之的混亂。」

麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)表示，在最高院7日晚間發布命令之前，該州已經處理完畢糧食券福利並存入EBT卡，這與農業部之前的指南一致，她說「如果川普試圖收回這筆錢，我們就在法庭上見。EBT卡裡有金額的麻州居民應該繼續把錢用於購買食物，川普總統則應該專注於重新開放政府，而不是竭盡力氣奪走美國家庭的食物。」