健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

為解決健保補貼僵局，共和黨提出構想，直接向消費者的醫療帳戶，而非向保險公司撥款。(路透)

圍繞健保的政治鬥爭延續，共和黨 和民主黨在聯邦健保補貼、是否削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)方面陷入僵局，導致了史上最長的政府停擺，而目前的一些爭議則根源於10多年前，一位衛生政策研究員研究發現更多民眾加入健保並未顯著降低美國的死亡人數。

華盛頓郵報報導，2009年公衛學者科羅尼克(Richard Kronick)希望他的研究能證明健保險 確實攸關生死，或許還能改變全國的討論方向，當時歐巴馬政府正在推行可負擔健保法(Affordable Care Act，ACA)，全國正辯論是否要透過「歐記健保 」來幫助數百萬民眾購買健保。幾個月後，他即將加入歐巴馬政府，負責衛生政策的工作。

但他的研究結果卻出乎意料，他甚至考慮過不要發表自己的驚人發現。他同年發表在「健康服務研究」(Health Services Research)期刊上的研究指出，幾乎沒有證據表明為更多人提供健保會對美國死亡人數產生顯著影響。

他的研究批評了國家科學院(National Academy of Sciences)下屬的國家醫學院(National Institute of Medicine)先前一項被廣泛引用的研究，其聲稱缺乏健保導致每年額外1萬8000人死亡。科羅尼克寫道這「幾乎肯定是錯的」。

科羅尼克當時未能發現健保與死亡率之間有什麼明確聯繫，這與當時其他幾項研究的結果相呼應。這些研究發現，雖然沒有健保的人往往壽命較短，但無法確定兩者之間的關聯，還有太多其他因素在起作用，且可能出人意料地複雜：一些研究甚至表明，沒有健保的人可能壽命更長，因為許多願意放棄健保的人往往健康問題較少。

2019年一份綜合報告評估ACA對壽命的影響，雖然研究結果並不一致，但有個明顯的趨勢，其中一項研究指出白卡擴展到更多低收入人群的州，長者死亡率下降了8%；擴大受扶養人保險範圍的州，年輕成人因疾病導致的死亡率下降了約3%至6%。

盡管如此，科羅尼克的主張已成為許多共和黨人的立場。可以確定的是另一些健保現象已成定論：研究一致表明，健保可以降低人們面臨醫療債務或破產的可能性。