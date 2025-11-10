運輸部長警告：感恩節假期 航班取消率恐達20%

受機場人手短缺影響，全美各大機場減班，旅客大排長龍景象隨處可見。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客排隊等候安檢，從樓上排到樓下。(美聯社)

航空業大減班亂象加劇，運輸部長達菲(Sean Duffy)警告，若政府持續停擺，感恩節假期的空中交通將惡化到「緩如潺潺細流」。與此同時，隨著年終購物旺季迫近，空運減班已威脅到原已脆弱的供應鏈 。

因政府停擺造成的航空業大減班正加速擴大，9日迄美東時間下午1時30分止有1700架次遭到取消，近5000班次誤點。8日則是有1500架次取消。聯邦航空管理局(FAA)也指出，受機場人員短缺影響，紐瓦克與拉瓜地亞機場班次平均誤點75分鐘。

FAA下令航空公司自7日開始減班4%，到14日之前減少班次會增至10%。達菲9日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目指出，隨著航空管制員放無薪假情況加劇，航班減少可能會繼續擴大，也許會增到20%。他說：「隨著感恩節旅遊旺季接近，我認為將會出現在大家旅行探望家人之際，空中交通也變得緩如潺流。」他表示，短期內航空管制人員會愈來愈少，「你們將看到起降的飛機也愈來愈少，會有數以千計的班次遭到取消。」

達菲警告：「空中交通將會大亂，我想一定會有許多民眾大為光火。但是我們必須誠實以告，情勢並不會好轉，除非航空管制人員拿到薪水，情況只會更加惡化。」

航班大減，多座做為貨運業運輸中心的機場都受到影響，例如聯邦快遞 在印第納波利斯與田納西州的曼菲斯機場都設有運輸中心，優比速最大的運輸中心則是設在日前發生空難的肯塔基州 路易維爾。

雪城大學(Syracuse University)的供應鏈管理教師潘菲爾德(Patrick Penfield)表示，受日前肯塔基州貨機空難影響，聯邦快遞與優比速的MD-11機隊都已停飛，現在又遭遇航班大減，供應鏈不啻連遭兩記重擊。他強調，年終需求旺季已經迫近，但是貨運業的運輸能力卻告下降，到12月中旬貨運達到頂峰時，可以預見貨運可能會延誤一到兩天，他建議消費者提前訂貨。