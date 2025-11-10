我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

運輸部長警告：感恩節假期 航班取消率恐達20%

編譯王曉伯／綜合報導　
受機場人手短缺影響，全美各大機場減班，旅客大排長龍景象隨處可見。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客排隊等候安檢，從樓上排到樓下。(美聯社)
航空業大減班亂象加劇，運輸部長達菲(Sean Duffy)警告，若政府持續停擺，感恩節假期的空中交通將惡化到「緩如潺潺細流」。與此同時，隨著年終購物旺季迫近，空運減班已威脅到原已脆弱的供應鏈

因政府停擺造成的航空業大減班正加速擴大，9日迄美東時間下午1時30分止有1700架次遭到取消，近5000班次誤點。8日則是有1500架次取消。聯邦航空管理局(FAA)也指出，受機場人員短缺影響，紐瓦克與拉瓜地亞機場班次平均誤點75分鐘。

FAA下令航空公司自7日開始減班4%，到14日之前減少班次會增至10%。達菲9日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目指出，隨著航空管制員放無薪假情況加劇，航班減少可能會繼續擴大，也許會增到20%。他說：「隨著感恩節旅遊旺季接近，我認為將會出現在大家旅行探望家人之際，空中交通也變得緩如潺流。」他表示，短期內航空管制人員會愈來愈少，「你們將看到起降的飛機也愈來愈少，會有數以千計的班次遭到取消。」

達菲警告：「空中交通將會大亂，我想一定會有許多民眾大為光火。但是我們必須誠實以告，情勢並不會好轉，除非航空管制人員拿到薪水，情況只會更加惡化。」

航班大減，多座做為貨運業運輸中心的機場都受到影響，例如聯邦快遞在印第納波利斯與田納西州的曼菲斯機場都設有運輸中心，優比速最大的運輸中心則是設在日前發生空難的肯塔基州路易維爾。

雪城大學(Syracuse University)的供應鏈管理教師潘菲爾德(Patrick Penfield)表示，受日前肯塔基州貨機空難影響，聯邦快遞與優比速的MD-11機隊都已停飛，現在又遭遇航班大減，供應鏈不啻連遭兩記重擊。他強調，年終需求旺季已經迫近，但是貨運業的運輸能力卻告下降，到12月中旬貨運達到頂峰時，可以預見貨運可能會延誤一到兩天，他建議消費者提前訂貨。

貨運業者為因應航班減已開始調整策略，聯邦快遞與優比速把航班大都改為在晚間起飛，以避開航班減少的時間。另外他們也擬訂緊急應變計畫，確保重要的物資，例如藥品、醫療設備與關鍵性的工業產品能夠維持運送。　　　　

受機場人手短缺影響，全美各大機場減班，旅客大排長龍景象隨處可見。圖為紐約拉瓜地亞...
