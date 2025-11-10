川普喊普發2000元關稅紅利 財長：未有正式提案

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
川普總統在社媒貼文，考慮普發2000元關稅紅利。(歐新社)
為捍衛關稅政策，川普總統又有新點子；他8日表示將用關稅收入直接償還國債，幫助人民支付健保費，並且向全國人民普發2000元支票。白宮官員趕忙解釋，這僅是川普總統的構想，並不是國會提案。

川普總統8日在「真實社群」(Truth Social)平台上寫道：「我向參院共和黨提議，與其把數十億元送給視錢如命的保險業者，為歐記健保提供的爛健保預存保費，不如直接交到人民手中，讓大家購買自己的健保，這樣更好，這才是更好的健保。」

他在9日再度發文表示，數以兆元計的關稅收入很快就可開始用來償還國家37兆元的債務，並且能在美國進行有史來最大的投資，在各地設立工廠。

他在「真實社群」寫道：「反對關稅的人都是傻子！我們現在是全世界最富有與最受尊重的國家，幾乎沒有通膨，股市則在歷史新高。」他並且寫道：「將發給每人( 高所得者除外)至少2000 元的紅利。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)隔日表示，川普總統對參院共和黨的建議還未成形。他說：「我們還沒有正式的提案。我們現在不會向參院提出。」針對川普總統要給每人發放2000 元紅利的想法，貝森特表示他尚未與總統討論此一議題，「不過可以有許多種形式。」

貝森特強調，現在的重心仍是在結束政府的停擺上。聯邦政府停擺至10日已來到41天。他指出，只有等政府重啟，才能考應其他的提案。

國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)也淡化川普總統此一直接發錢的想法，「他的腦力激盪是為幫助參院想出能夠讓政府重啟的提案。」

哈塞特並且表示，川普總統的構想並未在參院或白宮內部進行討論。

事實上，將關稅收入直接送到人民手中的想法在今年稍早就已浮現。川普總統在7月時就曾表示他支持對美國人民發放關稅支票，共和黨參議員霍利(Josh Hawley)因此提案利用關稅收入對全國成人與兒童發放600元的支票，不過參院迄今都未就此案進行表決。

川普總統在社媒貼文，考慮普發2000元關稅紅利。圖為示威者在最高法院前舉牌抗議關稅。(路透)

