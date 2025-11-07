裴洛西將退休 共和黨矛頭轉向曼達尼 塑造成全國性反派

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
裴洛西退休後，共和黨把矛頭對準新當選的紐約市長曼達尼。(美聯社)
裴洛西退休後，共和黨把矛頭對準新當選的紐約市長曼達尼。(美聯社)

共和黨人多年來花費數千萬元不斷攻擊眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)，在各種宣傳行動中將她視為民主黨的代表人物。不過裴洛西6日上午宣布不再尋求連任國會眾議員，共和黨下一個「眼中釘」可能便是甫當選紐約市長的曼達尼(Zohran Mamdani)。

紐約時報報導，現在共和黨面臨民主黨聲勢回升、期中選舉可能充滿挑戰，最好趕緊找到下一個攻擊目標，而把曼達尼塑造成下一個全國性的反派角色，部分原因在於共和黨認為這位34歲的民主社會主義者印證了他們的論點：民主黨已經大幅左傾。

眾議院共和黨競選委員會便發表聲明稱：「曼達尼的勝選是民主黨為美國制定(激進社會主義)的藍圖。」同時該委員會還發起了一場數位廣告宣傳活動譴責曼達尼。

有些人承認，攻擊一些老牌的民主黨領導層成員可能效果不大。共和黨資深策士安德森(Curt Anderson)表示，「多年來裴洛西出現在共和黨的一千多條電視廣告中，我並不誇張甚至還遠遠低估這個數量，但這已經有點老套了。而攻擊參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)沒什麼用，人們不認識他；攻擊眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)也顯得有些平淡無味。」他預測曼達尼將在許多方面成為共和黨新的典型警示案例，成為那個「別讓這種事在我們這裡發生」的象徵人物。

許多民主黨人則認為曼達尼值得被提拔、效仿，並納入民主黨重整旗鼓、對抗川普共和黨的進程中。另一位共和黨的眼中釘、激進派民主黨紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)受訪表示：「我認為我們黨不需要只有一個代表人物，國家也並非只有一個代表人物，我們的任務是盡可能派出最強有力的工人階級鬥士，在紐約市毫無疑問就是曼達尼。」

但也有一些民主黨領導人和策士認為這是個更複雜的問題，他們希望利用曼達尼精通社群媒體、吸引年輕族群、可負擔住房政策等優勢，至於該在多大程度上支持他本人則有所保留。溫和派的眾議員吉倫(Laura Gillen)便敦促民主黨走中間路線，而這不是曼達尼的路線，紐約市也不能代表國家的整體情況。

民主黨 共和黨 曼達尼

