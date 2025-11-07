我的頻道

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲

編譯尤寶琪／綜合報導
共和黨在周二的選舉慘敗，預示川普可能提早進入跛鴨期。(歐新社)
共和黨在周二的選舉慘敗，預示川普可能提早進入跛鴨期。(歐新社)

川普總統在目睹自家共和黨遭遇至少是六年來最慘重選舉失敗數小時後，5日於白宮會見了聯邦參院共和黨人，要求他們廢除參院的「費力把事拖」(filibuster)規則。但是參議員無動於衷，顯示川普跛腳鴨時代來臨。

政治新聞網站Politico報導，川普在白宮國宴廳(State Dining Room)的早餐會上跟同黨參議員說：「如果你們不終止『費力把事拖』，你們將會陷入很糟的處境。」

這又是一場典型川普展示他主宰權力的演出，就像在今年他多次成功的脅迫頑固的共和黨人確認備受爭議的提名人選、支持分裂性政策、或是頒布影響深遠的國內政策法案一樣。

但回到國會後，參議員們明確表示：他們打算無視川普。南達科他州共和黨聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)在被問到反「費力把事拖」行動時，更是直接大笑了出來。

歡迎來到川普跛腳鴨時代的開端。

不過，根據5日對共和黨議員和其助手的採訪，別指望立即就會看到民眾對總統集體倒戈的情況，川普目前仍然深受共和黨選民的擁戴，是近幾十年來該黨最具統治力的領導人；川普的高級政治助理3日表示，白宮並不擔心為「費力把事拖」展開一場混亂的「內部討論」。

但4日選舉中驚人的失利，凸顯了共和黨在2026年和之後得面臨的風險，有越來越多的跡象顯示，不少議員都開始面對他們政治生涯中的現實面：川普再三年多就能走人，但他們卻得繼續堅守陣地。

對總統而言，危險在於如果他無法依賴共和黨在國會的微弱多數一意孤行，可是他又對與民主黨人妥協的興趣又不大，那川普幾乎沒有什麼立法選項。

一位已經擺脫連任壓力的共和黨人，在5日公開表達了不滿，因為川普力推結束「費力把事拖」，這讓許多共和黨人擔心，一旦民主黨重新掌權，此舉很快就會適得其反。

即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)說，民主黨在4日選舉勝利，「對共和黨來說是一個危險信號」，並抨擊川普拒絕與民主黨進行對話的行為。

川普 共和黨 民主黨

