裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

記者陳熙文／華盛頓即時報導
時任聯邦眾院議長裴洛西(右)2019年2月5日在川普總統(中)發表完國情咨文後，起身鼓掌。(路透)
時任聯邦眾院議長裴洛西(右)2019年2月5日在川普總統(中)發表完國情咨文後，起身鼓掌。(路透)

現年85歲的眾院前議長裴洛西6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫下句號；川普總統6日表示，他很高興裴洛西要退休了，他認為裴洛西選擇退休是為國家做出貢獻。

裴洛西至今已擔任眾議員36年，也是美國史上首位女性眾院議長，曾在2022年8月初以眾院議長身分訪問台灣，她6日宣布不再競選連任。

川普6日對裴洛西的退休做出評論，川普批評她是一名邪惡的女人，川普很高興裴洛西要退休了；川普說，他認為裴洛西的退休是為國家做出很大的貢獻，川普認為裴洛西是國家很大的累贅，指裴洛西為國家造成很大的傷害，也傷害到國家的名聲。

裴洛西與川普關係不好，最著名的事件之一是她在川普發表國情咨文演說後，當場在川普背後撕毀講稿。

時任聯邦眾院議長裴洛西2020年2月4日在川普總統發表完國情咨文後，當場在川普背...
時任聯邦眾院議長裴洛西2020年2月4日在川普總統發表完國情咨文後，當場在川普背後撕毀講稿。(路透)

▲ 影片來源：YouTube＠Guardian News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

裴洛西 川普 退休

裴洛西不拚連任 訪台見蔡英文、天安門拉布條都列入生涯回顧影片
對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔
一度因認定偏民主黨撤銷 川普再提名富豪艾薩克曼任NASA署長

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切