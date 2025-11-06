社會主義曼達尼將任紐約市長 華爾街憂慮加深仍靠攏

民主黨紐約市長當選人曼達尼5日在紐約市皇后區記者會上說明人事安排。(美聯社)

紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)在紐約市 長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆斯林裔、及百年來最年輕的紐約市長。

曼達尼1991年於非洲烏干達出生，是千禧世代後段班；他的藝術家妻子杜瓦吉，今年28歲，也將成為史上最年輕、屬Z世代的紐約市第一夫人。

曼達尼投入政治運動不到十年，就算不到六個月前，他也還是個不見經傳、在主流民調中毫不顯眼的參選者。面對前紐約州長古莫與現任市長亞當斯，加上競選期間身邊不見民主黨 要員和金主助選，獨立面對川普陣營，曼達尼幾乎毫無勝算。

不過年輕支持者在網路社群集結，配合大量影片與各選區草根式積極動員，與民主黨在當地盤根錯節的建制派區隔，曼達尼在民主黨內初選時便意外擊敗性騷擾與貪汙醜聞纏身仍參選的古莫與亞當斯。

曼達尼向來自稱民主社會主義者，主張讓勞工發聲、向富人加稅、資源再分配。這讓川普憤怒威脅，若紐約人選出「共產黨員」，他就要切斷聯邦資金。眼看就要迎來一位「社會主義者」市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，放下歧見尋求與他合作。包括避險基金大亨艾克曼(Bill Ackman)在內的商界人士，如今都已改口接受這名資本主義批評人士，將接掌全球金融重鎮的事實。艾克曼在社群媒體X上說：「恭喜勝選…你如今肩負重責大任，如果有我能效勞之處，請不吝告訴我。」

共同創辦貝萊德(BlackRock)的施洛斯坦，也承諾與曼達尼合作，儘管兩人政治立場不同。施洛斯坦正在尋找合作方法，包括加入希望提供曼達尼建議的商業顧問團。

曼達尼的競選過程讓人想起美國首位黑人總統歐巴馬，但曼達尼1991年出生非洲烏干達，父母皆印度裔，七歲時全家移民美國，他直至2018年才成為美國公民，按現行法律出生時必須為美國公民才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼大學畢業於緬因州波德恩學院，主修非洲研究。由於長期在多元族裔環境成長，關注社會正義與反殖民議題，更易爭取多元族群支持。