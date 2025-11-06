我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

社會主義曼達尼將任紐約市長 華爾街憂慮加深仍靠攏

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨紐約市長當選人曼達尼5日在紐約市皇后區記者會上說明人事安排。(美聯社)
民主黨紐約市長當選人曼達尼5日在紐約市皇后區記者會上說明人事安排。(美聯社)

紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆斯林裔、及百年來最年輕的紐約市長。

曼達尼1991年於非洲烏干達出生，是千禧世代後段班；他的藝術家妻子杜瓦吉，今年28歲，也將成為史上最年輕、屬Z世代的紐約市第一夫人。

曼達尼投入政治運動不到十年，就算不到六個月前，他也還是個不見經傳、在主流民調中毫不顯眼的參選者。面對前紐約州長古莫與現任市長亞當斯，加上競選期間身邊不見民主黨要員和金主助選，獨立面對川普陣營，曼達尼幾乎毫無勝算。

不過年輕支持者在網路社群集結，配合大量影片與各選區草根式積極動員，與民主黨在當地盤根錯節的建制派區隔，曼達尼在民主黨內初選時便意外擊敗性騷擾與貪汙醜聞纏身仍參選的古莫與亞當斯。

曼達尼向來自稱民主社會主義者，主張讓勞工發聲、向富人加稅、資源再分配。這讓川普憤怒威脅，若紐約人選出「共產黨員」，他就要切斷聯邦資金。眼看就要迎來一位「社會主義者」市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，放下歧見尋求與他合作。包括避險基金大亨艾克曼(Bill Ackman)在內的商界人士，如今都已改口接受這名資本主義批評人士，將接掌全球金融重鎮的事實。艾克曼在社群媒體X上說：「恭喜勝選…你如今肩負重責大任，如果有我能效勞之處，請不吝告訴我。」

共同創辦貝萊德(BlackRock)的施洛斯坦，也承諾與曼達尼合作，儘管兩人政治立場不同。施洛斯坦正在尋找合作方法，包括加入希望提供曼達尼建議的商業顧問團。

曼達尼的競選過程讓人想起美國首位黑人總統歐巴馬，但曼達尼1991年出生非洲烏干達，父母皆印度裔，七歲時全家移民美國，他直至2018年才成為美國公民，按現行法律出生時必須為美國公民才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼大學畢業於緬因州波德恩學院，主修非洲研究。由於長期在多元族裔環境成長，關注社會正義與反殖民議題，更易爭取多元族群支持。

曼達尼 紐約市 民主黨

上一則

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

下一則

川普拒售Blackwell晶片敏感時刻…黃仁勳：中國將贏得與美AI競賽

延伸閱讀

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作
「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療

「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療
「呆伯特」作者攝護腺癌末期向總統求助 川普允諾安排治療

「呆伯特」作者攝護腺癌末期向總統求助 川普允諾安排治療
亞當斯提擴警計畫 擬3年增聘5000警察

亞當斯提擴警計畫 擬3年增聘5000警察

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
川普總統一反抵制態度，坐下接受CBS訪問，將在周日的「60分鐘」節目播出。(美聯社)

曾經憤而離場…川普「60分鐘」專訪今晚將播出

2025-11-01 20:50

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽