全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

編譯盧炯燊／綜合報導
因國會通過不延長撥款法案，聯邦政府停擺已破36天的最新最長紀錄。大批民眾5日在華府國會山莊前舉牌抗議，要川普總統下台。(美聯社)
民主黨4日在關鍵的地方選舉完勝，極大鼓舞了民主黨人要求延長健保補貼以換取結束政府停擺的決心。

紐約時報報導，參與談判的參院民主黨人5日再次要求川普直接參與延長「平價醫療法」(Affordable Care Act，又歐記健保)補貼談判，以換取政府重新運作。

川普一直拒絕參與談判，在4日維州州長、新澤西州州長及紐約市市長選舉之前，他還在聲稱，創紀錄的政府停擺，將會損害民主黨人的選情，但在結果截然相反後，他現在的立場明顯出現鬆動。

川普5日在白宮的早餐會上對共和黨參議員們說，「政府停擺對共和黨來說是一個很大的負面影響」，又說「我們必須盡快恢復政府運作，而且是立即行動。」

在民主黨橫掃的維州，即將任期屆滿的共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)似乎也呼應了川普的評估。他5日向媒體說，「在這次選舉裡，(政府停擺)給我們構成一個非常非常大的挑戰。」

從川普乃至楊京的這些言論，明顯讓民主黨人一反之前有意妥協之態，重燃希望認為川普與共和黨領袖們，最終會願意就延長歐記健保補貼舉行談判。

在4日地方選舉前，一些中間派民主黨人曾暗示準備讓步達成協議以結束僵局，部分更與共和黨人私下會晤。

但參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)5日在參院以作為正式紀錄的發言表示，「選舉結果應給川普敲響警鐘，讓他意識到應該跟我們會面，結束這場危機及政府停擺。他已承認，政府停擺嚴重損害了共和黨的選舉結果。」

舒默與眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)亦已聯名致函川普，要求對方與他們會面。

至於一直尋求解決停擺方案的一些民主黨參議員，也於5日再次舉行會議，討論川普是否願意與他們對話。其中來自威州的鮑德溫(Tammy Baldwin)說，「總統是否參與談判的外在環境發生了一些變化，我們將看看有何改變。」

鮑德溫又說，4日的選舉結果強化民主黨策略，「這場選舉的主題是物價高漲，很明顯的加強我們需要為選民把價格壓低的決心。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

民主黨 川普 共和黨

