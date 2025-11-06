我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

得票率逾9成…吳弭輕鬆連任波士頓市長 全國聲勢看漲

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麻州波士頓市長吳弭在4日選舉中，高票當選連任。(美聯社)
麻州波士頓市長吳弭在4日選舉中，高票當選連任。(美聯社)

在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功，將繼續主導市政的她全國聲勢看漲。

中央社引用網路媒體Boston.com報導，現年40歲、育有三名子女的吳弭(Michelle Wu)先於9月以近50個百分點之差輕鬆擊敗對手、職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者(New England Patriots)老闆羅伯特．克拉夫特(Robert Kraft)之子喬許．克拉夫特(Josh Kraft)，對方隨後退選。

波士頓市長選舉採前兩高票者晉級決選制，原本得票第3的社區運動人士戴羅沙(Domingos Darosa)因未能跨越進入11月決選所需的3000票門檻而無法進入決選。

Boston.com報導，截至當地時間4日晚11時已開出44%選票，吳弭拿下超過3萬票，得票率91.10%。吳弭即宣布當選連任。

作為波士頓首位女性和少數族裔市長，吳弭成功化解資金充裕的喬許．克拉夫特挑戰，對方批評她處理遊民危機不力，並抨擊她推動翻修富蘭克林公園(Franklin Park)懷特體育場(White Stadium)的計畫。

吳弭4年任內讓2021年提出的多項志向高遠政見開始展現成果。她讓市內最繁忙、主要位在多徹斯特區(Dorchester)的公車路線到2026年免車資。她追求租金穩定的承諾後來成為一項地方自治提案，這項法案在獲得市議會批准後，於2023年被市長和市議會聯名送交麻州議會審核。

吳弭 波士頓 新英格蘭

上一則

關稅案言詞辯論／貝森特：即使敗訴仍有徵稅方案

下一則

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

延伸閱讀

潛入哈佛醫學院引爆炸藥並向友人吹噓 2麻州男被捕

潛入哈佛醫學院引爆炸藥並向友人吹噓 2麻州男被捕

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功
川普槓吳弭 批不配合清理無證客：不讓波士頓辦世界盃

川普槓吳弭 批不配合清理無證客：不讓波士頓辦世界盃
川普槓上吳弭 威脅不讓波士頓舉辦2026世界盃

川普槓上吳弭 威脅不讓波士頓舉辦2026世界盃

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
川普總統一反抵制態度，坐下接受CBS訪問，將在周日的「60分鐘」節目播出。(美聯社)

曾經憤而離場…川普「60分鐘」專訪今晚將播出

2025-11-01 20:50

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽