Politico：共和黨對經濟關注不夠敗選 和拜登情況相似

共和黨歷經地方選舉敗選，川普政治顧問表示，川普今後勢必會更加著重生活費用可負擔議題。圖為曼哈頓華埠街頭。（本報資料照片）

共和黨 4日歷經了慘敗的選舉之夜，白宮 內部痛定思痛，認為敗選主因體現在兩方面，其一是候選人素質不夠好，但在這個表面因素之外，更關乎存續的問題是：川普 總統對共和黨選民最關心的經濟民生議題，關注力道不夠。川普政治顧問表示，川普今後勢必會更加著重生活費用可負擔議題。

政治新聞網站Politico報導，白宮盟友匿名表示，川普及共和黨當年靠著降低民眾生活成本的承諾勝選，但現在「選民認為他沒有兌現承諾」，這點甚至「和前總統拜登的情況相似」，拜登當時的問題正是：堅稱美國正在復甦，民眾卻在為生計受苦。

接近白宮人士表示，「總統已經幾個月沒有談及生活成本問題了。民眾經濟狀況依然艱難，他們希望白宮關注這些問題，盡快著手解決。」「在國內民眾受苦之際，過度關注外交政策導致了意料中的結果。」

現任白宮副幕僚長、川普2024年總統競選和共和黨全國委員會政治主管布萊爾（James Blair）則在接受Politico「對話」雜誌（The Conversation）專訪時表示，預計川普在期中選舉前，會重新聚焦關注民眾的切身利益議題。

布萊爾表示，「隨著新的一年到來，你會看到總統頻繁談及生活成本問題。總統非常關注當前形勢，他和所有人一樣明白，經濟復甦需要時間；但所有基本面都已具備，我認為他將會非常非常關注物價和生活成本。」

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）也贊同表示，「現在是該加倍甚至三倍推進川普總統政見的時候了。只要我們能實踐政見，情況就會好轉。」他預計川普會更常談論可負擔生活費用、創造就業機會，確保全面實施「大又美法」，真正落實所有討論過的投資方案。

副總統范斯（JD Vance）5日在X平台的發文也呼應了這個觀點，稱共和黨人「需要關注國內事務」。他說道：「我們將繼續努力，讓國人負擔得起體面生活，這才是我們在2026年之後最終會被評判的標準。」