運輸部長：政府若繼續停擺 航班大亂、領空恐關閉

編譯馬雯婷／綜合報導
聯邦運輸部長達菲4日警告，政府停擺，停發公務員薪資，持續下去，將關閉部分空中領域，衝擊飛安。(美聯社)
聯邦運輸部長達菲4日警告，政府停擺，停發公務員薪資，持續下去，將關閉部分空中領域，衝擊飛安。(美聯社)

路透報導，運輸部長達菲(Sean Duffy)4日警告，如果聯邦政府關門再持續一周，可能引發航空交通「大規模混亂」，甚至迫使他關閉部分國家領空，禁止航班飛行，這是一項可能顛覆美國航空運作的激烈舉措。

達菲在4日的記者會上表示，「如果民主黨把政府停擺拖到下周，你們將會看到大規模混亂、大量航班延誤和取消，甚至可能出現部分空域關閉的情況，因為我們已無力管理。」

全美航空業在過去一個月已經面臨數萬次航班延誤。達菲的警告，被視為川普政府迄今對空中交通管制員缺勤增加所帶來影響的最嚴重警示。

隨著政府停擺進入第35天，聯邦航空管理局(FAA)4日延遲一批航班起飛。航空公司表示，本周約有320萬名乘客因空管員缺勤而遭遇航班延誤或取消。4日到中午，全美近2000航班延誤。

FAA 局長貝德福(Bryan Bedford)在福斯商業頻道Varney & Co節目中透露，在該機構管轄的30座最大機場中，「有20%至40%的空管員未到崗。」

航管局員工10月28日已未領到薪水，下次領薪日是11月11日。達菲說，很多人可以撐得過一次不領薪，但是兩次領不到薪水無人能承受。

民主黨指責共和黨拒絕與其談判以重新開放政府。政府停擺加劇了原本的人力短缺問題，導致約1萬3000名空管員和五萬名運輸安全管理局(TSA)人員被迫無薪工作。

回顧2019年，美國航空運輸曾因廣泛中斷，迫使國會議員結束川普總統任期內為期35天的政府停擺。

達菲重申，如果他認為政府停擺已使航空旅行過於危險，他將不排除關閉整個美國航空系統。

FAA10月31日曾表示，在政府停擺期間最糟糕的一天，全美30個最繁忙機場中，近一半面臨空管員短缺問題，其中紐約機場的缺勤率高達80%。

聯邦運輸部長達菲4日警告，政府停擺，停發公務員薪資，持續下去，將關閉部分空中領域...
民主黨 川普 共和黨

