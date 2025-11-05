運輸部長：政府若繼續停擺 航班大亂、領空恐關閉

聯邦運輸部長達菲4日警告，政府停擺，停發公務員薪資，持續下去，將關閉部分空中領域，衝擊飛安。(美聯社)

路透報導，運輸部長達菲(Sean Duffy)4日警告，如果聯邦政府關門再持續一周，可能引發航空交通「大規模混亂」，甚至迫使他關閉部分國家領空，禁止航班飛行，這是一項可能顛覆美國航空運作的激烈舉措。

達菲在4日的記者會上表示，「如果民主黨 把政府停擺拖到下周，你們將會看到大規模混亂、大量航班延誤和取消，甚至可能出現部分空域關閉的情況，因為我們已無力管理。」

全美航空業在過去一個月已經面臨數萬次航班延誤。達菲的警告，被視為川普 政府迄今對空中交通管制員缺勤增加所帶來影響的最嚴重警示。

隨著政府停擺進入第35天，聯邦航空管理局(FAA)4日延遲一批航班起飛。航空公司表示，本周約有320萬名乘客因空管員缺勤而遭遇航班延誤或取消。4日到中午，全美近2000航班延誤。

FAA 局長貝德福(Bryan Bedford)在福斯商業頻道Varney & Co節目中透露，在該機構管轄的30座最大機場中，「有20%至40%的空管員未到崗。」

航管局員工10月28日已未領到薪水，下次領薪日是11月11日。達菲說，很多人可以撐得過一次不領薪，但是兩次領不到薪水無人能承受。

民主黨指責共和黨 拒絕與其談判以重新開放政府。政府停擺加劇了原本的人力短缺問題，導致約1萬3000名空管員和五萬名運輸安全管理局(TSA)人員被迫無薪工作。

回顧2019年，美國航空運輸曾因廣泛中斷，迫使國會議員結束川普總統任期內為期35天的政府停擺。

達菲重申，如果他認為政府停擺已使航空旅行過於危險，他將不排除關閉整個美國航空系統。