終止聯邦政府停擺有譜？共和黨再提案協商

編譯尤寶琪／綜合報導
參院少數黨領袖民主黨參議員舒默，繼續抵制共和黨，同時協商黨內激進意見。(路透)
參院少數黨領袖民主黨參議員舒默，繼續抵制共和黨，同時協商黨內激進意見。(路透)

隨著聯邦政府停擺時間即將創下史上持續最久的新紀錄，一項有望重啟政府的協議的輪廓在4日開始浮出水面；參議員們正在討論，用通過能為政府提供資金的長期撥款法案，來換取民主黨一直要求的延長健保抵稅額(tax credits)。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞網4日報導，由兩黨參議員組成的小組近期一直在進行協商，議員們正努力尋找結束政府停擺局面的出路。參院多數黨領袖熊恩(John Thune)在4日早上告訴記者，他希望這個兩黨小組能夠盡快找到解決方案，同時也承認「每個人都感受到了巨大的壓力」。

共和黨人認為，民主黨在等4日選舉後才做出讓步，是因為他們不想影響支持者投票；在沒有新民主黨議員倒戈的情況下，由共和黨支持的持續撥款決議案4日第14次投票仍未能通過。

參院民主黨人在一場於國會舉行的漫長午餐會議後，仍對可能達成的協議守口如瓶；參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示：「這次黨團會議進行的很不錯，我們正在探討所有可能的方案。」

共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)告訴記者，他「相當有信心」本周就能終止政府停擺：「我可以告訴你，我認識的很多民主黨朋友上周都願意投票，而且他們也確信舒默本周會讓他們按照自己的意願投票。」

國會兩黨正在就一項所謂的「小型綜合法案」(minibus)展開討論，該法案包含一系列全年撥款法案且會與持續撥款決議並行通過；該方案的支持者表示，批准該法案將顯示共和黨人願意在兩黨合作的基礎上推動長期資金籌措工作。

這項小型綜合法案將包含三項獨立的法案；第一項將為軍事建設和退伍軍人事務部提供資金；第二項則將為立法部門提供資金；第三項將為聯邦食品與藥物管理局(FDA)和農業部(Department of Agriculture)提供資金。熊恩告訴記者，重啟政府的持續決議可以「搭上」撥款法案的順風車。

