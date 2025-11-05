劍指曼達尼…紐約客搬德州 艾伯特揚言徵100%關稅

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
德州州長艾伯特4日表示，若紐約市民主黨的曼達尼當選市長，揚言對逃離紐約，搬到德州的人課徵百分百的稅。(美聯社)
德州州長艾伯特(Greg Abbott)替紐約市共和黨候選人助選的方法很奇特。他說，如果「社會主義」民主黨候選人勝出，他要對從紐約市搬遷到德州的人一律徵收100%關稅。

紐約市民主黨市長候選人曼達尼(Zohran Mamdani)聲勢強大，被迫獨立參選的前州長葛謨(Andrew Cuomo)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)勝算較低，遠在德州的共和黨州長艾伯特突然想到對「逃離紐約，想到德州定居」的人使出課徵鉅額關稅的怪招。

艾伯特3日在X社媒平台發文：「明天晚上投票結束後，我會對每位從紐約市搬到德州的人徵收100%的關稅。」

這句話顯然衝著曼達尼「徵富人稅」的政見而來。紐約市有錢人不少，最近民調顯示，若這位左派候選人當選，大概會有75萬人逃離，以便避稅。

一大票共和黨重要人士毫不客氣的攻擊「極左派」曼達尼，說他若當選，富豪密集的紐約市有錢人就得當心市府「搶錢」。

川普總統在紐約市民前往投票所前幾小時，發文力挺獨立候選人葛謨，力圖不讓曼達尼當選。

川普在自己的「真實社媒」平台上說，「不管你個人喜不喜歡葛謨，你其實沒得選擇，你一定要投他一票，希望他表現出色。他有辦法當好市長，曼達尼沒這本事。」

川普抵制曼達尼的辦法比艾伯特具體多了：如果曼達尼當選，聯邦經費就甭想了，「若共產黨候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，聯邦經費我高度不可能會撥給我心愛的第一個家鄉紐約市，法定最低額的款項除外。」

4日下午6時止，已逾180萬紐約市民完成投票；此時距離選票站關閉仍有三小時。

