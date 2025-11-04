紐約市長決戰關頭 川普表態支持昔日政敵葛謨

曾為民主黨紐約州長的葛謨，黨內市長初選失利，改以獨立候選人參選。川普總統在4日投票前夕的3日宣布挺昔日政敵葛謨。圖為葛謨10月3日在紐約華埠競選拜票。(路透)

總統川普 3日宣布支持前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)，這位終身民主黨員如今以無黨籍身分參選紐約市長。不過，針對這項突如其來的好意，葛謨過去早已說過，「沒有與川普總統談過，也不會接受他的支持。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普呼籲選民4日不要投票給共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)，表示那等同於「投給民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)」。「不論你個人喜不喜歡葛謨，你其實沒有別的選擇，」川普在自家平台Truth Social上寫道。他強調，若投票給史里華，「就等於把選票投給曼達尼」。

這項背書是在川普接受哥倫比亞廣播(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪後不久傳出。川普在訪談中再次威脅，一旦曼達尼當選市長，他將扣留給紐約市的聯邦撥款。川普同時表明，與其讓他口中的「共產主義者」曼達尼掌權，他寧可支持葛謨。BBC報導，川普在接受專訪時說，「對一位總統來說，要撥大筆經費給紐約會很困難，因為如果讓一個共產主義者治理紐約，那麼你送去的錢只是在浪費。」

紐約市長選舉4日投票，民主黨市長候選人曼達尼的民調一路領先。(美聯社)

曼達尼2日立即在社群媒體反擊，內容嘲諷地恭喜葛謨獲得川普「青睞」並寫道，「我知道你為此付出了多少努力。」

過去幾周來，葛謨多次否認有意接受川普的支持，上個月他在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目中表示，若川普主動背書，他將拒絕，「我的支持陣營沒那麼大，容不下川普，」葛謨當時如此說，「我沒有與川普總統談過，也不會接受他的支持。」至於川普的最新表態支持，3日晚間葛謨競選團隊尚未回應。

在擔任州長期間，葛謨曾直言不諱批評川普，在川普第一次任期內，葛謨多次痛批他對新冠疫情(Covid)的處理，甚至在上個月的市長辯論會上，葛謨還形容兩人過往交鋒是「血腥爭戰」。

葛謨在2021年因被多名女性指控性騷擾而辭職下台，不過，他始終否認相關指控。上個月他在「會見新聞界」受訪時也表示，對於那些指控，他自己「不感到懊悔」，但補充說自己已「學會更謹慎。」