共和黨維州州長候選人 尚未獲得川普表態支持

民主黨州長候選人斯潘伯格(左)，挑戰共和黨籍、現任副州長厄爾-西爾斯(右)。(美聯社)

維吉尼亞州州長選舉4日舉行，但總統川普 至今仍未正式表態支持代表共和黨 競選的現任副州長厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)。

當然，川普仍有時間出面為她背書，且他將於3日晚間參加維州 的一場電話造勢集會(tele-rally)。

但川普在周末期間於社群媒體「真實社群」(Truth Social)上，發布了一系列對2026年期中選舉候選人的背書聲明，其中就包括了州長候選人，但厄爾-西爾斯不在其中。

在2025年稍早的時候，川普曾正式為新澤西州共和黨州長候選人恰塔雷利(Jack Ciattarelli)背書；他在10月時還曾在維州民主黨籍檢察長候選人瓊斯(Jay Jones)的簡訊醜聞後，表支持共和黨籍檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)。

上周，川普針對維州和新州的州長競選發表了看法，稱投票給民主黨候選人無異是在「自尋死路」，同時也對厄爾-西爾斯給出正面評價。

「我並沒有過多關注維州，但我熱愛這個州；我在那裡的競選成績也非常好，」川普上個月告訴記者，「我認為共和黨的候選人非常優秀，她應該獲勝，因為民主黨候選人根本就是場災難。」

厄爾-西爾斯隨後在社群媒體X上，發文感謝總統的支持。不過，厄爾-西爾斯與川普間的關係，可以說是非常複雜。

這位副州長在共和黨2022年中期選舉表現不佳後，公開批評了川普，並在一次採訪中表示，真正的領導者會知道自己何時成為累贅；川普也隨即做出反擊，說厄爾-西爾斯很「虛偽」，且自己從未對她有過好感。

如果川普真的到最終都沒有為厄爾-西爾斯背書，考慮到川普在維州的低支持率，或許對這位副州長來說，反而會因禍得福。根據在艾默生學院/國會山莊報(Emerson College/The Hill)在1日公布的最新民調，川普在維州的支持率為45%，反對率則為54%。