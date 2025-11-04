共和黨維州州長候選人 尚未獲得川普表態支持

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
民主黨州長候選人斯潘伯格(左)，挑戰共和黨籍、現任副州長厄爾-西爾斯(右)。(美聯社)
維吉尼亞州州長選舉4日舉行，但總統川普至今仍未正式表態支持代表共和黨競選的現任副州長厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)。

當然，川普仍有時間出面為她背書，且他將於3日晚間參加維州的一場電話造勢集會(tele-rally)。

但川普在周末期間於社群媒體「真實社群」(Truth Social)上，發布了一系列對2026年期中選舉候選人的背書聲明，其中就包括了州長候選人，但厄爾-西爾斯不在其中。

在2025年稍早的時候，川普曾正式為新澤西州共和黨州長候選人恰塔雷利(Jack Ciattarelli)背書；他在10月時還曾在維州民主黨籍檢察長候選人瓊斯(Jay Jones)的簡訊醜聞後，表支持共和黨籍檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)。

上周，川普針對維州和新州的州長競選發表了看法，稱投票給民主黨候選人無異是在「自尋死路」，同時也對厄爾-西爾斯給出正面評價。

「我並沒有過多關注維州，但我熱愛這個州；我在那裡的競選成績也非常好，」川普上個月告訴記者，「我認為共和黨的候選人非常優秀，她應該獲勝，因為民主黨候選人根本就是場災難。」

維州州長選舉4日投票，選情激烈，民主黨候選人斯潘伯格與共和黨候選人現任副州長厄爾-西爾斯，最後拼場。(美聯社)
厄爾-西爾斯隨後在社群媒體X上，發文感謝總統的支持。不過，厄爾-西爾斯與川普間的關係，可以說是非常複雜。

這位副州長在共和黨2022年中期選舉表現不佳後，公開批評了川普，並在一次採訪中表示，真正的領導者會知道自己何時成為累贅；川普也隨即做出反擊，說厄爾-西爾斯很「虛偽」，且自己從未對她有過好感。

如果川普真的到最終都沒有為厄爾-西爾斯背書，考慮到川普在維州的低支持率，或許對這位副州長來說，反而會因禍得福。根據在艾默生學院/國會山莊報(Emerson College/The Hill)在1日公布的最新民調，川普在維州的支持率為45%，反對率則為54%。

