投入1500億 大又美法案衝擊實現「美國夢」移民系統

川普總統全力推動的「又大又美」減稅與開支法案，隱藏多項條款，將改變讓人實現「美國夢」的移民系統。圖為移民執法人員在法庭逮捕無證移民。(路透)

川普 總統全力推動他的「又大又美」減稅與開支法案，法案隱藏多項條款，勢必從根本上改變美國的政治、經濟及社會結構，其中一個受到衝擊的乃是曾經讓人實現「美國夢」的移民系統。

法案將投入約1500億元用於川普的嚴厲移民政策，包括驅逐行動、邊境 圍牆建設、監控技術等，生活在邊境執法區內的居民，有三分之二面臨毋須搜索令就可搜查、監控及種族歧視的威脅。

在邊境牆項目裡，該法案撥款465億元，是法案中最大的支出，用於眾議院國土安全委員會所稱的「綜合邊境屏障系統」，整個系統包括圍欄、水障、執法通道以及移動感測器等技術。在長達701哩 (1128公里) 的美墨邊界，興建主要隔離牆及900哩(1448公里)的河流屏障。

建造邊境牆是川普在首個任期的做法，重掌白宮後更是他的標誌性承諾之一，但在川普第二任嚴厲打擊非法移民 下，非法越境已大幅減少，因此遭外界質疑是否還有此需要。此外，人口走私者往往與販毒集團有關聯，他們使用地道、梯子等越過邊境牆，故此其有效性也備受爭議。

另外法案會撥款450億元，用於擴大拘留設施網絡；撥款超過120億元新增1萬8000名移民與海關執法局(ICE)及邊境巡邏人員。

ICE希望將目前的拘留所容納人數從約4萬1000人增加到10萬人，代理局長里昂斯(Todd Lyons) 期望在擴大拘留能力之後，驅逐行動可以像亞馬遜一樣運作，力求在24小時內「送貨上門」。

擴大拘留中心及增加人手可提高驅逐出境人數，然而法案合共撥出近600億，也可能不足以實現川普的人數目標。

目前移民法庭系統年度預算約為8億5000萬元，法案為此增加至12億5000萬元，用於聘用更多法官及後勤人員，並擴大法庭容量。

移民法庭系統是一個混亂的系統，現約有700名法官，長年出現人手不足，積壓案件超過360萬件，往往最少五年時間才能做出裁決。另一個問題是翻譯短缺，非法移民也往往沒有律師。

美國移民律師協會認同，從法庭系統來看這是急需的資金，但也增加了非法移民的無助感。

法案也對成本制度作出徹底改革，曾經免費的服務會收取費用，過去要收費的則大幅提高。