Fed鮑爾今出席國會聽證會 川普發文要議員「好好款待」

美國總統川普。(美聯社)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 將於24日上午10時出席國會聽證會，總統川普 特地在凌晨發文表示，希望國會能「好好款待」（really works）鮑爾。

川普在美東時間24日凌晨1時50分左右，在自家社群平台Truth Social發文說：「Fed的『太遲』鮑爾今天將到國會，說明為甚麼他拒絕調降利率和其他事情。歐洲已經降息 十次，我們一次都沒有。（現在）沒有通膨，經濟良好－我們（的利率）應該降低兩到三個百分點，這每年能省下8,000億美元以上，這會差很多。如果稍後情勢轉向負面，再提高利率（就好了）。我希望國會真的好好款待這位非常愚蠢（dumb）又固執的人。我們將為他未來多年的不適任付出代價。理事會應該啟動！讓美國再次偉大」。

鮑爾預定美東時間24日上午10時，出席聯邦眾議院金融服務委員會的貨幣政策半年報聽證會。

在此之前，川普在第一任期提名為Fed理事、近來提名為金融監管副主席的鮑曼，23日表示降息的時機似乎即將到來，她現在沒那麼擔心高關稅會造成通膨長久居高不下的問題，反而更憂心勞動市場風險，現在「該是考慮調整政策利率的時候了」。

此外，川普第一任期提名的另一名理事沃勒上周說，他會考慮在7月29-30日的決策會議支持降息。鮑爾是被美國前總統歐巴馬提名為理事，並且獲川普在第一任期提名為Fed主席，但近年持續遭川普批評遲不降息。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗23日向CNBC表示，一些政治影響力已開始流入Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC），「現在我們突然有兩個立場傾向共和黨的理事，提出7月（降息）的構想，也影響到市場」，「我確定的是，鮑爾在試圖讓所有人對外發表一致的訊息時，將遭遇大量困難」。