共和黨眾議員馬西批開戰違憲 川普：他不是MAGA

川普總統決定轟炸伊朗核設施，在共和黨和MAGA內部引起不同反應。(路透)

美軍21日向伊朗 三處核子設施發動攻擊，共和黨 內對此抱持不同意見。「讓美國再次偉大」(MAGA)大將班農(Steve Bannon)聽完川普 對全國演說後，在自己的播客中謹慎地表示：「這次談話有點意思」，並補充說，他不太確定這是否「很多MAGA支持者想聽到的」。

川普在國會最堅定的盟友之一、共和黨國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在社媒貼文：「我不想參與或資助擁有核武器的以色列戰爭」。

共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)稱，川普總統的決定違憲；川普22日在社群媒體上反擊，稱馬西不是MAGA的一份子，並表示，美國的軍事行動非常成功，把「核彈」從伊朗手上奪走。

共和黨眾議員馬西稱，川普總統攻擊伊朗核設施的決定違憲；川普反擊說，馬西不是MAGA的一份子。(路透)

面對來自共和黨內的雜音，川普22日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上反擊說，就算馬西很愛說自己是MAGA的一份子，但他不是，指MAGA不想要他，也不知道他是誰，更不在乎他。

川普說，馬西未感謝美軍在攻擊行動中的卓越表現和勇氣，是冒犯到美國偉大的軍隊，以及他們所秉持的精神；川普認為，馬西應該要以美國利益為優先。

川普周末決定襲擊伊朗的三個核設施，導致支持者出現分歧，並使他的MAGA盟友感到不安，他們相信川普在競選期間做出的「將戰爭販子驅逐出我們的政府」的承諾。在周末轟炸之後，共和黨領袖大多支持總統，但在一個通常與川普步調一致的共和黨內，卻出現刺耳的反對聲。

此次襲擊為川普贏得老派共和黨鷹派的讚揚。盡管如此，與伊朗的緊張局勢升級的可能性，擴大了共和黨內部在軍事干預問題上的分歧，並使一些共和黨人擔心政治後果，特別是如果伊朗採取報復行動，將美國人作為目標或切斷荷莫茲海峽的重要航道，可能會推高油價並削弱川普降低成本的承諾。