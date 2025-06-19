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太早領？缺規畫？社安金領取「8大陷阱」要注意

記者馬雯婷／綜合報導
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對許多退休人士而言，開始領取社安福利可能是一個讓人感到困惑的過程。(圖／123RF)
對許多退休人士而言，開始領取社安福利可能是一個讓人感到困惑的過程。(圖／123RF)

對許多退休人士而言，開始領取社安福利(Social Security benefits)可能是一個讓人感到困惑的過程。原因在於，相關規則與條例繁瑣複雜，許多細節常隱藏其中。一個不經意的選擇，甚至什麼都不做，都可能對未來可領金額產生負面影響。

GoBankingRates報導，以下是退休人士在領取社會安全金時最常犯的幾個錯誤，避免這些問題有助於您更妥善規畫退休生活。

1.過早申領社會安全金

許多人一到可領取的最低年齡(62歲)便立刻申請，卻忽略了提早領取對每月金額的長期影響。

CFP兼Silicon Beach Financial創辦人Christopher Stroup指出，「若在62歲申請，社安金可能會比法定退休年齡領取的金額少了25%至30%。這是永久性的減額。」

值得注意的是，即使不在62歲領取，也不代表非得等到67歲(法定退休年齡)。可以選擇在兩者之間的任何時間開始領取，並依年齡獲得相對比率的金額。

2.忽略申請與實際領款之間的時間差

Wealth Enhancement Group高級副總裁雷伊(Patrick Ray)表示，另一個常見誤解是未預估申請與首次領款之間的處理時間。

社安金的申請通常需要約三個月的處理期。雷伊舉例說明，「如果計畫6月退休，其實應在4月就遞交申請，因為這不是立即生效的程序。」

3.忽視配偶福利的潛力

Stroup提醒，有些人未注意到透過配偶申領福利的選項，可能因此錯失額外收入。

他說，「配偶可根據自身的工作記錄領取社安金，或者選擇申領伴侶福利。若配偶的金額較高，則可領取其最多50%的金額。若夫妻一方明顯收入較高，未規畫配偶福利就可能損失一筆可觀金額。」

4.低估稅務影響

許多退休人士誤以為社安金不需繳稅，這是一項危險的錯誤。

Stroup指出，「實際上，社安金可能依您的總收入而需繳稅，這會影響整體退休收入策略。」

雷伊補充，「依家庭的調整後總收入(AGI)，社安金的課稅比率可能介於15%至85%。若未事先扣繳稅款，可能會在報稅時面臨稅務衝擊。」

因此，建議在開始領取之前，與財務或稅務顧問討論具體情況。

5.忽略對退休資金提領的影響

雷伊表示，不少人誤以為社安金只是額外收入，卻沒思考其對整體資金提領策略的影響。

「舉例來說，若您的原本計畫是從退休帳戶中逐步提領以滿足每月現金流需求，那麼開始領社會安全金後，就應考慮是否調整帳戶的提款金額。」

6.缺乏完善規畫

雷伊強調，以上多數問題的根本原因，都是因為缺乏及早且周全的規畫。

「關鍵在於：規畫、規畫、再規畫。規畫永遠不嫌早，對您本人與家人都至關重要。」他並補充指出，目前有超過74%的50歲以上人士，尚未擁有書面的財務計畫。

7.高估退休後的收入水準

雷伊表示，許多人誤以為社會安全金能帶來顯著的可支配收入，這是一種常見的高估。

他說，「這還是回到預測與規畫的核心，如果沒有仔細評估退休後的生活需求與現金流，就無法順利過渡到退休生活。」

8.忽略壽命與長壽風險

最後，不少人未將自身壽命納入財務規畫中，容易低估退休金所需支撐的年限。

雷伊提醒，「也許家族中的男性多半活不到75歲，但這不代表自己不會活到85歲或90歲。務實地預測長壽的可能性，有助於避免『錢還沒花完，人就活到了』的窘境。」

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