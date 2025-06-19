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費用可預測 愈來愈多雇主發補助 讓勞工「自購」保險

編譯陳韻涵／綜合報導
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愈來愈多雇主改以補助形式，發錢讓員工自行購買保險。

美聯社報導，愈來愈多雇主不提供傳統保險，而是給付經費，讓勞工自行選擇投保方案，這種方式稱作「個人保險健康報銷安排」(individual coverage health reimbursement arrangement，簡稱ICHRA)。

支持者表示，ICHRA對無法負擔保險的小公司提供另一個機會，且能控制雇主不斷增加的開銷，並符合保守派的政治目標，即賦予人們自選保險的能力，但同時也將挑選保險方案的風險轉嫁給員工。

什麼是ICHRA？

通常，雇主提供醫療保險時，會透過團體計畫(group plan)為員工提供一、兩種保險選擇，並由雇主承擔大部分保費；ICHRA則是由雇主補助醫療保險費用，但讓員工自行選擇保險計畫。

ICHRA於川普總統第一任期內創立，起初申請人數少，近年逐漸增加。

紐約保險公司Taro Health共同創辦人袁杰夫(Jeff Yuan，音譯)指出，小企業更容易受到保費飆升的影響，尤其是某些員工的身體狀況需要昂貴醫療的情況，但ICHRA方案讓雇主得以預測成本；該公司依據員工年齡及該方案的投保人數決定保費，這代表公司每月幫員工繳納的保費可能介於400元到2000多元之間。

ICHRA優缺點

ICHRA讓消費者從個人保險市場中的數十種方案中選擇，不再受限於公司少數選項，這讓更多人有機會找到符合個人醫療需求的保險。

即使員工離職，也能暫時保有醫療保險，且保留期限通常比雇主提供的傳統方案更長；員工屆時可能需要支付全額保費，但保留醫療保險也表示他們不用急著尋找新的醫療保險計畫。

保險公司Oscar Health執行長貝托里尼(Mark Bertolini)指出，大多數人一生中會換幾次工作，「當保險跟著消費者，才能發揮最佳效果」。

然而，ICHRA計畫的保險內容通常不比雇主團保完整，對於需要預約多名醫師的病患而言，較難找到全面涵蓋的方案。

自購保險者可能發現，自付額或共同保險等選項和條款令人眼花繚亂，凸顯雇主提供保險方案選擇的重要性。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(KFF)副總裁辛西亞‧考克斯(Cynthia Cox)表示，「ICHRA可能不完美，但解決了很多人的問題。」

KFF數據顯示，去年約有1億5400萬人因就業而獲得醫療保險，而ICHRA目前占比仍低，今年大約45萬人透過這種安排獲得健保，比去年多50%。。

醫療保險 保費 健保

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