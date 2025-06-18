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參院通過加密幣法案 寫里程碑

記者顏伶如／綜合報導
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川普5月底與川普迷因幣購買數量最多的買家共進晚餐，場外有民眾舉「幣」抗議。參院17日通過具里程碑的加密貨幣法案。(美聯社)
川普5月底與川普迷因幣購買數量最多的買家共進晚餐，場外有民眾舉「幣」抗議。參院17日通過具里程碑的加密貨幣法案。(美聯社)

兩黨支持下，參院17日通過具有里程碑意義的加密貨幣法案(GENIUS Act)。今日美國報(USA Today)分析，旨在監管穩定幣(stablecoins)的法案通過，對於加密貨幣業者來說堪稱一大勝利，為數位資產邁入主流開闢道路。法案接下來必須在共和黨居多數的眾院也表決過關，然後才能送交川普總統簽署。

加密貨幣法案以68票對30票在參院表決通過。2024年大選期間，加密貨幣業者投注大量資源協助川普當選，業者也以積極手段發動國會遊說。

加密貨幣法案能否在參院過關，5月出現變數。原本支持法案的民主黨參議員突然阻撓，理由是川普與加密貨幣產業走得太近。川普家族投資的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)營收超過5300萬，日前推出有美元做為支持、名稱為USD1的穩定幣。川普5月底與川普迷因幣(meme coin)$TRUMP購買數量最多的買家共進晚餐。

縮寫簡稱為「天才法案」(GENIUS Act)的「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」(Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins Act)，為規範穩定幣提供法律架構。穩定幣是一種加密貨幣，與另一種資產的價值綁在一起，例如美元。多數的加密貨幣則是根據市場價值浮動，例如比特幣和以太幣(Ethereum)。

支持「天才法案」的共和黨懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)說，數位資產是「向善的力量」(a force for good)，法案攸關經濟安全與發展機會，確保美國消費者與企業能夠有信心且安全地參與數位經濟。

法案規定為加密貨幣產業設下護欄，要求業者必須持有資產儲備，以便穩定幣持有人能夠隨時兌現，就像銀行一樣。

法案規定，國會議員或行政部門資深官員擔任公職期間，一律禁止發行穩定幣支付產品。民主黨參議員反對的理由，包括對於圖利川普設限不夠。

USDC是一種與美元掛鉤的穩定幣，參院17日通過具里程碑的加密貨幣法案。(取自X...
USDC是一種與美元掛鉤的穩定幣，參院17日通過具里程碑的加密貨幣法案。(取自X平台USDC帳號)

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