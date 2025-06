參院通過加密幣法案 寫里程碑

川普5月底與川普迷因幣購買數量最多的買家共進晚餐,場外有民眾舉「幣」抗議。參院17日通過具里程碑的加密貨幣法案。(美聯社)

兩黨支持下,參院 17日通過具有里程碑意義的加密貨幣 法案(GENIUS Act)。今日美國報(USA Today)分析,旨在監管穩定幣(stablecoins)的法案通過,對於加密貨幣業者來說堪稱一大勝利,為數位資產邁入主流開闢道路。法案接下來必須在共和黨居多數的眾院也表決過關,然後才能送交川普 總統簽署。

加密貨幣法案以68票對30票在參院表決通過。2024年大選期間,加密貨幣業者投注大量資源協助川普當選,業者也以積極手段發動國會遊說。

加密貨幣法案能否在參院過關,5月出現變數。原本支持法案的民主黨參議員突然阻撓,理由是川普與加密貨幣產業走得太近。川普家族投資的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)營收超過5300萬,日前推出有美元做為支持、名稱為USD1的穩定幣。川普5月底與川普迷因幣(meme coin)$TRUMP購買數量最多的買家共進晚餐。

縮寫簡稱為「天才法案」(GENIUS Act)的「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」(Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins Act),為規範穩定幣提供法律架構。穩定幣是一種加密貨幣,與另一種資產的價值綁在一起,例如美元。多數的加密貨幣則是根據市場價值浮動,例如比特幣和以太幣(Ethereum)。

支持「天才法案」的共和黨懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)說,數位資產是「向善的力量」(a force for good),法案攸關經濟安全與發展機會,確保美國消費者與企業能夠有信心且安全地參與數位經濟。

法案規定為加密貨幣產業設下護欄,要求業者必須持有資產儲備,以便穩定幣持有人能夠隨時兌現,就像銀行一樣。