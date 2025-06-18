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紐約市主計長蘭德護送移民遭ICE拘捕 已獲釋

記者范航瑜╱紐約報導
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參選紐約市長的主計長蘭德(中)，17日在法院陪同一名無證移民被告離去時，當場被ICE蒙面探員上銬逮捕，是最近連續被移民官員以妨礙公務逮捕的公職人員之一。稍後獲釋。（美聯社）
參選紐約市長的主計長蘭德(中)，17日在法院陪同一名無證移民被告離去時，當場被ICE蒙面探員上銬逮捕，是最近連續被移民官員以妨礙公務逮捕的公職人員之一。稍後獲釋。（美聯社）

紐約市長參選人、現任市主計長蘭德(Brad Lander)，17日於曼哈頓下城聯邦廣場(Federal Plaza)26號的聯邦移民法院護送一名被告時，遭聯邦移民與海關執法局(ICE)探員上銬拘留。國土安全部發言人表示蘭德「攻擊並阻礙」聯邦執法人員。蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。

爭市長選舉提名引關注

蘭德於下午4時左右獲釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。...
蘭德於下午4時左右獲釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。圖為蘭德與妻子一起走出法庭。(路透)

這是近期ICE執法逮捕無證移民時，逮捕官員或議員最新一例，先前也曾逮捕過法官。因為蘭德正在爭取市長選舉的民主黨初選提名，逮捕動作更引發關注。

事件發生於17日中午12時左右，當時蘭德正陪同一名被ICE鎖定的移民被告離開法庭。數名戴著口罩、自稱執法人員的人員衝入人群，試圖拘捕該名男子。蘭德持續詢問他們是否持有聯邦法官簽署的逮捕令，並拒絕放開該男子。「你們若出示司法逮捕令，我就會放手。」

探員將蘭德從該男子身邊分開，推向電梯旁的牆壁並銬上手銬。蘭德一再表示：「你們無權逮捕美國公民。我並未妨礙執法，我就站在這裡，我只是要求查看司法逮捕令。」但有移民律師指出，由於移民法庭為公共場所，ICE逮捕移民並不需司法逮捕令。

蘭德隨後被帶往聯邦廣場26號10樓，該樓層為ICE慣常羈押被捕移民之處。蘭德競選團隊迅速將此事件影片上傳社交媒體。

國安部：蘭德阻礙執法

國土安全部發言人麥勞夫林(Tricia McLaughlin)發聲明指出，蘭德因「攻擊執法人員並阻礙聯邦官員」而遭逮捕。「政治人物為了博取網路關注，破壞執法人員安全，這是錯誤的。沒有人可以凌駕於法律之上，若你動手攻擊執法人員，必將承擔後果。」

蘭德被捕之際正值民主黨市長初選前一周。蘭德目前民調處於第三名。但紐約時報(New York Times)16日發表社論表示盡管不支持任何特定參選人，蘭德是他們考慮的首選，並提到了他「建造50萬住房、擴大學前教育、提升地鐵效率」的政綱「展現出可靠執行力。」

民調前兩名的參選人葛謨(Andrew Cuomo)和曼達尼(Zohran Mamdani)均已對逮捕表示譴責，州長霍楚(Kathy Hochul)則直言：「我覺得這根本是胡扯(bullshit)。」州檢察長詹樂霞(Letitia James)也發布聲明聲援蘭德：「僅因為蘭德挺身捍衛移民及其公民權利就遭到逮捕，是對權力的驚人濫用。」但紐約州共和黨則批評事件為「表演作秀」。

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蘭德 移民 ICE

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