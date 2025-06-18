國安部恢復掃蕩 優先針對雇用「有前科」無證客場所

國土安全部12日才宣布暫緩對農場、旅館、餐廳逮捕無證移民行動，但16日又改變政策，再恢復繼續逮人，以達目標。（美聯社）

企業埋怨川普 政府的非法移民 掃蕩行動傷害企業利益後，政府努力在不傷害經濟的情況下，持續推動驅逐移民出境的政策；川普一度改變策略，指示國土安全部 (DHS)暫停針對農場、餐廳與旅館的無證移民掃蕩，但仍有人主張激進做法。

華爾街日報報導，聯邦移民及海關執法局(ICE)探員10日突襲搜查內布拉斯加州奧馬哈的格倫谷食品公司(Glenn Valley Foods)，逮捕這間肉品包裝廠約75名勞工，占生產線人力約50%；11日，該工廠的產能剩15%左右，由少數員工努力完成訂單。

格倫谷執行長羅威爾(Gary Rohwer)說：「無法想像沒有移工的未來，少了他們，這個產業將不復存在。」

抗議ICE和DHS逮人的民眾。（路透）

川普強硬的驅逐政策不符合美國的經濟現實，許多關鍵產業高度依賴非法居留的外籍勞工，其中不乏非法居留數十年的人。

這對政府構成重大挑戰，商界領袖呼籲採取更溫和的政策，而反移民強硬派則要求增加驅逐人數。

不過，政府內部對此也缺乏共識，國土安全部12日指示移民官員暫停搜捕農場、餐廳和旅館的無證移民，強調突襲重點擺在有前科的對象。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)15日在「X平台」發文寫道，「嚴重干預糧食供應將傷害美國人的利益，我們陷入這種困境長達數十年，我們卻優先考慮驅逐無證移民以擺脫困境。」

但國土安全部如今改弦易轍，恢復農場、餐廳和旅館等職場的掃蕩行動，不過會優先考慮那些雇用有前科無證移民的場所。

川普政府和保守派人士認為，非法移民剝奪美國勞工的就業機會，壓低薪資並加重公共資源的負擔；官員認為，驅逐無證移民後，美國勞工的經濟狀況就會改善。

川普政府的立場近期波動，產業在ICE突襲行動前已連續施壓數周。

產業組織和企業遊說人士透露，農場和肉品加工業的代表認為，若現行政策持續，會讓該產業面臨勞動力短缺的問題，最終導致食品價格上漲。

美國酒店與住宿協會(American Hotel & Lodging Association)執行長羅莎娜‧馬里耶塔(Rosanna Maietta)表示，酒店業人手嚴重短缺，該協會已遊說當局核發更多酒店員工的臨時簽證。

高盛(Goldman Sachs)分析2023年的人口普查數據指出，無證移民占全美勞動力約4.4%，但特定產業的非法勞工占比高，其中園藝景觀業占19%，農產品業占17%，肉品屠宰加工業占16%，建築業占13%。