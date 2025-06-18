ICE大規模遣返行動「超支10億」預算下個月恐用罄

ICE幹員執行川普總統大規模遣返政策，在內州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查。(路透)

AXIOS新聞網站16日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)執行川普 總統大規模遣返政策，負責逮捕、拘留、驅逐無證移民，各種開銷金額、花錢速度頗為可觀，財務危機持續擴大，預算恐怕下個月就要用罄。

近期接連發生ICE人員在執行逮捕無證移民行動時遭遇議員、官員或法官阻撓，進而上銬拘捕，但都很快獲釋。聯邦均表示，沒有人可以自居法律之上。ICE最近也加強在法院周邊，利用非法移民 出庭時而加以逮捕。

美國官員、民代、法官最近被逮捕事件

根據估計，移民和海關執法局目前實際花費已經比預算超出10億，但這個會計年度還有3個多月。兩黨國會議員都對移民和海關執法局花費龐大感到憂慮，外界認為川普可能要從其他單位挪用預算。

國會議員表示，移民和海關執法局如果花錢速度維持不變，上級機關國土安全部 可能有觸法之虞。

報導指出，川普「又大又美法案」能否在國會盡快通過，對於移民和海關執法局預算具有重要影響。根據法案內容，移民和海關執法局未來5年可以獲得750億元額外預算。

某些國會議員則批評國土安全部及移民和海關執法局浪費公帑。參議院撥款委員會國土安全小組委員會(Senate Appropriations Subcommittee on Homeland Security)民主黨籍資深成員、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說：「川普手下的國土安全部，花錢手段彷彿喝醉酒的水手。」

川普執政團隊要求移民和海關執法局必須每天逮捕3000人，移民和海關執法局為了達標而造成預算危機。

移民和海關執法局轄下拘留中心總共只有4萬1000個床位，由於拘留設施人滿為患，國土安全部在美國國內其他設施，甚至海外地點尋求替代方案。

報導指出，如果「又大又美法案」無法在國會盡快通過，川普可以動用總統權限宣布國家進入緊急狀態，從其他政府部門調度預算給移民和海關執法局，類似川普第一任執政期間在2020年的作法，從五角大廈調動將近40億在美墨邊境修建圍牆。

一名前預算官員認為，政府可能會來個例外撥款，繼續燒錢。或是宣布有關國內情況的新緊急狀態，以觸發法規獲得新的經費來源。