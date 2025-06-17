我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

川普手機「T1」號稱比美iPhone 但首批可能非美國製造

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普組織將推出「Trump Mobile」，媲美蘋果iPhone 16 Pro Max，幾乎不可能全機在美製造。圖為iPhone 16。(路透)
川普組織將推出「Trump Mobile」，媲美蘋果iPhone 16 Pro Max，幾乎不可能全機在美製造。圖為iPhone 16。(路透)

川普集團16日宣布推出「Trump Mobile」電信服務，以及將於9月開始銷售一款售價499元的「T1」手機，稱部分規格甚至比目前頂規iPhone還更強，更號稱「自豪地在美國設計和製造」。然而以現階段供應鏈的情況，這不僅難以達成，就算可能也將使價格超越iPhone數倍。

華爾街日報報導，新聞稿稱新手機將在阿拉巴馬州、加州、佛州生產。盡管新聞稿這麼宣稱，但川普次子艾瑞克(Eric Trump)16日早上在播客節目暗示首批手機不會在美生產。他拿著一台三鏡頭、外觀酷似iPhone的鍍金手機，表示它可以在美製造，且「最終所有手機都可以在美國製造，我們必須把製造業帶回美國」。供應鏈專家一致認為美國需要好幾年時間、數十億元來建立與中國產量相當的工廠和人力。

而T1手機的高規格更使其幾乎不可能全機在美製造。T1配備6.8吋、120Hz的AMOLED螢幕，媲美蘋果售價1199元的iPhone 16 Pro Max，這些螢幕通常由三星和LG代工。T1的5000mAh電池容量也小贏；256GB的儲存空間雖然相同，但多了可擴充記憶卡插槽的功能；T1的12GB記憶體也比頂級iPhone配備的8GB更多。此外T1也配備蘋果2017棄之不用的3.5毫米耳機插孔。

T1主相機為5000萬畫素，自拍鏡頭則是1600萬畫素。蘋果的iPhone鏡頭目前最高為4800萬畫素，主要來自索尼。而最核心的處理器尚未公開，不過最先進的型號皆來自台灣和中國。目前看起來。只有電信服務本身保證「在美」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)商學院教授戴廷龍(Tinglong Dai)指出絕對無法在美國製造螢幕，或取得記憶體、相機模組、電池等所有組件。他估計，美國需要至少五年才能建立美製智慧型手機所需的基礎設施。他也認為美國要自給自足的目標中，將手機製造轉移回國不是最優先的，重點是建立其它科技及技術，例如半導體和醫療設備。

iPhone 供應鏈 川普

上一則

《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

下一則

加拿大原住民領袖放下怒火 機場與川普聊和平

延伸閱讀

台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%
116年來首次 有色人種年會未邀總統：川普要消滅民權

116年來首次 有色人種年會未邀總統：川普要消滅民權
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
中東危機升級？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

中東危機升級？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光