川普手機「T1」號稱比美iPhone 但首批可能非美國製造

川普組織將推出「Trump Mobile」，媲美蘋果iPhone 16 Pro Max，幾乎不可能全機在美製造。圖為iPhone 16。(路透)

川普 集團16日宣布推出「Trump Mobile」電信服務，以及將於9月開始銷售一款售價499元的「T1」手機，稱部分規格甚至比目前頂規iPhone 還更強，更號稱「自豪地在美國設計和製造」。然而以現階段供應鏈 的情況，這不僅難以達成，就算可能也將使價格超越iPhone數倍。

華爾街日報報導，新聞稿稱新手機將在阿拉巴馬州、加州、佛州生產。盡管新聞稿這麼宣稱，但川普次子艾瑞克(Eric Trump)16日早上在播客節目暗示首批手機不會在美生產。他拿著一台三鏡頭、外觀酷似iPhone的鍍金手機，表示它可以在美製造，且「最終所有手機都可以在美國製造，我們必須把製造業帶回美國」。供應鏈專家一致認為美國需要好幾年時間、數十億元來建立與中國產量相當的工廠和人力。

而T1手機的高規格更使其幾乎不可能全機在美製造。T1配備6.8吋、120Hz的AMOLED螢幕，媲美蘋果售價1199元的iPhone 16 Pro Max，這些螢幕通常由三星和LG代工。T1的5000mAh電池容量也小贏；256GB的儲存空間雖然相同，但多了可擴充記憶卡插槽的功能；T1的12GB記憶體也比頂級iPhone配備的8GB更多。此外T1也配備蘋果2017棄之不用的3.5毫米耳機插孔。

T1主相機為5000萬畫素，自拍鏡頭則是1600萬畫素。蘋果的iPhone鏡頭目前最高為4800萬畫素，主要來自索尼。而最核心的處理器尚未公開，不過最先進的型號皆來自台灣和中國。目前看起來。只有電信服務本身保證「在美」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)商學院教授戴廷龍(Tinglong Dai)指出絕對無法在美國製造螢幕，或取得記憶體、相機模組、電池等所有組件。他估計，美國需要至少五年才能建立美製智慧型手機所需的基礎設施。他也認為美國要自給自足的目標中，將手機製造轉移回國不是最優先的，重點是建立其它科技及技術，例如半導體和醫療設備。