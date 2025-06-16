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WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

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WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

編譯潘勛／即時報導
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今年2月，一群遭政府效率部裁員的美國國際開發總署員工在辦公室前抗議。如今由於馬斯克和川普總統翻臉，政府效率部的員工開始擔心自己飯碗不保。(美聯社)
今年2月，一群遭政府效率部裁員的美國國際開發總署員工在辦公室前抗議。如今由於馬斯克和川普總統翻臉，政府效率部的員工開始擔心自己飯碗不保。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，世界首富馬斯克川普總統大翻臉後，政府效率部(DOGE)員工面臨尷尬、諷刺處境，也就是花了幾個月在削減聯邦人事和開支之後，自己的工作和經費，只怕也會被「效率」掉。

雖然白宮表面上仍支持DOGE的成績，但川普與馬斯克公開翻臉，讓DOGE的員工心裡發毛。DOGE的未來，成為美國總統與世界首富高調撕破臉之後，最大的懸念之一。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)表示，川普透過DOGE取得的成功是無可爭議的，而且總統交付的工作要持續下去，直到取得歷史性的成果。

只是，安插到整個聯邦官僚系統的DOGE依然害怕會遇到反彈。5日川、馬爭執劇烈升級時，DOGE的群組跟著傳訊不斷，DOGE員工相互傳簡訊，討論自己是否會被解雇。

馬斯克離開後，DOGE的一大顧慮在其員工規模可能縮減，要不是辭職，便是任期到了得走人。去年競選期間，設立DOGE的點子出現以來，DOGE就與馬斯克幾乎是同義詞，很多DOGE的員工來自馬斯克旗下公司。

拉文吉亞(Sahil Lavingia)表示，自己擔心馬斯克走了，沒人願來加入，DOGE就慢慢地黯然失色；直到最近，拉文吉亞在DOGE擔任軟體工程師，分派到退伍軍人部。他表示，在DOGE工作，感覺像推著巨大圓石上山坡，假如工作不繼續下去，石頭就會滾下來。

馬斯克離開，讓DOGE高層出現真空，他的副手戴維斯(Steve Davis)負責DOGE的日常運作，只是戴維斯也離職了。

白宮管理和預算辦公室(OMB)主任沃特(Russell Vought)稍早在眾院聽證會上表示，他認為內閣部會可以讓DOGE員工以顧問工作下去。沃特正在國會推動金額94億元的撤銷包裹法案，讓DOGE削減的一些開支立法成功，其中有83億的援外款項。

曾支持馬斯克及DOGE的國會共和黨人依然與川普亦步亦趨，DOGE在國會的盟友是否還支持DOGE有待觀察。

聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)表示，看來馬斯克自視為共同總統，除了馬斯克以外，大家都曉得那根本不可能發生。

馬斯克 川普 白宮

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