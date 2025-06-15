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表彰陸軍？粉飾缺失？川普大閱兵引發退伍軍人兩極看法

編譯潘勛／即時報導
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華府大閱兵名義上是慶祝陸軍建軍250周年，但恰逢川普79歲生日，引發兩極看法。（歐新社）
華府大閱兵名義上是慶祝陸軍建軍250周年，但恰逢川普79歲生日，引發兩極看法。（歐新社）

14日在華府舉行的盛大閱兵，名義上是慶祝陸軍建軍250周年，但恰逢川普79歲生日，因此引發兩極看法，有人認為這麼做表彰陸軍的歷史貢獻、展示陸軍的堅強壯大；有人則形容這場閱兵只是川普用來粉飾諸多對軍人不友善的政策，包括裁減退伍軍人部人力、緊縮老兵福利、並且在軍中推行反多元化政策，禁止跨性別人士入伍。

據美聯社報導，軍方原已規劃多時的建軍慶典並沒有包括盛大閱兵項目。軍事遊行是川普上任後才加入的，動員數百輛戰車、戰機以及數千名戰士，退伍老兵們對此看法兩極。

川普日前在布拉格堡(Fort Bragg)陸軍基地表示，14日是個大日子，「我們要秀一下。」

曾在陸軍服役27年、現住馬里蘭州的麥克當納(James McDonough)表示，參加閱兵的部隊代表的不僅只一個日子或一個人，而是象徵整個陸軍仍然屹立，昂首闊步，隨時準備保衛國家。

但曾在伊拉克服役的裴爾帝(Christopher Purdy)形容，這次閱兵讓川普粉飾自己諸多缺失；川普想搞排場辦閱兵已經很久了，趁自己79歲生日誇耀美國軍力，叫人尷尬，又浪費錢。不管川普說什麼理由，他都認為毫無必要。

有人把這場閱兵與北韓司空見慣的軍方擂胸宣示效忠秀相提並論，稱川普又往獨裁邁進一步；而政府則是任性地為川普辦一場生日派對。

其他人則認為這是一生僅見的盛事，展現陸軍的成就、兩百多年來數百萬戰士為國奉獻犧牲。他們表示，閱兵無關川普，而是在美國兵員人數日益減少的時代，讓民眾見識現代戰士的樣貌。

陸軍估計這場閱兵的開銷約在2500萬到4500萬元之間。

川普說，美國要慶祝自己的「偉大、成就；本周，美國要讓有史以來曾走在地球表面的最偉大戰鬥部隊美國陸軍，因其英勇、光輝及勝利而獲得推崇。」

有退伍軍人說，過去幾個世代退伍軍人都沒取得這種機會、獲得推崇，他們付出極高代價，但解甲歸田時卻悄無聲息。但也有人指出，川普是想瞧見部隊在他生日時向他致敬，坦克隆隆駛過。

更有人質疑，如果建軍紀念日和川普生日不是恰好在同一天，是否還會有這場大閱兵。

川普 北韓 華府

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