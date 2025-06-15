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「不要國王」全國數百萬人上街高呼反獨裁 抗議川普

編譯潘勛／綜合報導
全美多達數百萬人參加了在各地舉行的抗議川普總統的「不要國王日」(No Kings Day)示威，過程大致平順。圖為紐約市民冒雨在曼哈頓遊行。(路透)
全美多達數百萬人參加了在各地舉行的抗議川普總統的「不要國王日」(No Kings Day)示威，過程大致平順。圖為紐約市民冒雨在曼哈頓遊行。(路透)

抗議川普總統的「不要國王」(No Kings)示威14日在全美各地展開，參與者群集各地街頭、公園、廣場，遊行走過市鎮中心，高呼「反獨裁」口號，間雜呼籲保護民主、移民權益；活動主辦方表示，全國共有數百場和平示威活動，數百萬人參加；為預防衝突，維州、德州、密蘇里及內布拉斯加州部署國民兵到示威地點，明尼蘇達州的抗議活動則因槍擊案取消。

美聯社報導，全美各州州長敦促示威者要保持冷靜、和平，誓言絕不寬容暴力，有些州搶在遊行群眾集結前便動員國民兵到場戒備，以防萬一。當天只傳出個別對峙狀況。

圖為芝加哥市示威群眾舉著戴上王冠的川普畫像，喊出「不要國王」口號。(路透)
圖為芝加哥市示威群眾舉著戴上王冠的川普畫像，喊出「不要國王」口號。(路透)

喬州 聚集5000人

憤怒的群眾群情洶湧走過紐約、丹佛、芝加哥、波士頓及洛杉磯等大城市，有些人高舉「不要國王」旗幟。喬治亞州亞特蘭大市活動很快便達到人數上限5000人，另有數千人待在拒馬外，聆聽演講人輪番在州議會前演說。

圖為費城民眾在14日的「不要國王」抗議活動中，抨擊川普總統和億萬富豪馬斯克。(路...
圖為費城民眾在14日的「不要國王」抗議活動中，抨擊川普總統和億萬富豪馬斯克。(路透)

圖為費城民眾在14日的「不要國王」抗議活動中，抨擊川普總統和億萬富豪馬斯克。(美...
圖為費城民眾在14日的「不要國王」抗議活動中，抨擊川普總統和億萬富豪馬斯克。(美聯社)

費城 眾議員疾呼

費城示威者聚集時，天空降下小雨；群眾遊行到費城市藝術館時，一邊高呼「街道是誰的？是我們的！」然後傾聽演講人站在因為電影「洛基」(Rocky)而出名的台階上發言。

民主黨籍聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)向數千名群眾大喊，「費城人，各位怎麼說？準備好反擊了嗎？是想要一個幫派國家，還是要美國仍有言論自由？」

華府 顛倒小國旗

川普總統當天則在華府主持閱兵活動，既紀念陸軍建軍250周年，同日剛好又是他的生日。約200名抗議者聚集於華府西北的「洛根圓環」(Logan Circle)，高呼「川普現在就得下台」，然後傳出陣陣喝彩。一個比真人略小的川普畫像，被諷刺地戴上王冠坐在金質馬桶上，在群眾間傳來傳去。

有些活動主辦方分發小型美國國旗，其他人則把國旗顛倒過來，象徵沮喪。在洛杉磯抗議移民執法而變成必備物件的墨西哥國旗，也在14日某些抗議場合出現。

圖為洛杉磯市群眾14日舉行「不要國王」示威時，防暴警察在一旁戒備。(路透)
圖為洛杉磯市群眾14日舉行「不要國王」示威時，防暴警察在一旁戒備。(路透)

在明尼蘇達州，因為警方追捕一名槍擊兩名民主黨州參、眾議員及其配偶的兇手，主辦方取消示威活動。在夏洛特市，示威者試圖走經市中心時，曾短暫遭遇警察騎腳踏車組成的障礙物阻擋，群眾高呼「讓我們走」；亞特蘭大市執法單位在市北部部署催淚瓦斯，驅散數百名想往州際285公路進發的抗議者。在佛州，一批遊行群眾逼近川普海湖莊園各大門，當地員警則要他們掉頭。

圖為14日休士頓市的「不要國王」遊行，隊伍綿延多條街。(美聯社)
圖為14日休士頓市的「不要國王」遊行，隊伍綿延多條街。(美聯社)

川普 費城 眾議員

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