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一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

徵兵難、民眾信心低、處理本土騷亂…閱兵難找回榮光？

編譯廖振堯／綜合報導
圖為陸軍金騎士傘兵14日在陸軍250周年慶典中作跳傘表演。(路透)
圖為陸軍金騎士傘兵14日在陸軍250周年慶典中作跳傘表演。(路透)

美軍14日舉行30多年來首次大規模閱兵，當天不僅是陸軍建軍250周年，也是川普總統生日，後者表示「我們想稍微炫耀一下」。然而這次閱兵除了展現力量，可能也秀出了軍隊目前面臨的難題：軍備革新、難徵兵、民眾信心降低，特別是現在還受川普命令應對本土騷亂。

華爾街日報報導，低價無人機便能有效攻擊昂貴、老式軍事裝備，陸軍正努力跟上戰爭性質的變化；過去三年中，陸軍有兩年未能達到募兵目標。此次閱兵正值軍民關係緊張之際，川普已派遣陸戰隊、國民兵前往洛杉磯平息抗議活動。

軍方面臨的技術挑戰近期更為顯著。就在閱兵遊行開始前幾個小時，以色列使用炸彈無人機摧毀了伊朗的防空系統；兩周前烏克蘭也靠低成本無人機摧毀了俄羅斯的戰略轟炸機。葉門叛軍「青年運動」同樣用低價飛彈和無人機，不斷擾亂美國海軍艦隊的防空系統，阻礙美國保護繁忙的紅海航道。

閱兵部隊中出現的薛曼坦克、B-25轟炸機、休伊直升機、阿帕契直升機是過往戰爭的要角，也凸顯了另一個不安的事實：上一次大型閱兵是1991年，為慶祝第一次波灣戰爭取得勝利，而自那以後美國再也沒有贏得任何一場重大戰爭。蓋洛普民調發現，這段近期歷史可能是民眾對軍隊的信心在2023、2024年跌至25年來最低的原因之一。

陸軍2022、2023年僅完成了75%的徵兵目標，報告稱一半的年輕人對服役認知很少或一無所知，高達七成年輕人因肥胖、吸毒或能力問題而無法入伍。

曾在歐巴馬時期擔任國防部特種作戰助理次長的韋克士勒(William Wechsler)表示，川普在洛杉磯動用軍隊，更讓人擔憂美國民眾將如何看待這次閱兵。「如果川普想要傳達陸軍的重要性，那麼很好。如果他想要傳達：陸軍是政治工具，效忠的不是憲法而是偉大的領袖，那就很糟糕了」。

川普 無人機 洛杉磯

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