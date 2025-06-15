MAGA等挺川商品現會場…陸軍慶250周年 卻捲黨派陰謀？

在低價無人機便能有效攻擊昂貴、老式軍事裝備的形式下，美國陸軍正努力跟上戰爭性質的變化。圖為陸軍坦克車在陸軍250周年慶典中亮相。(路透)

華盛頓郵報14日報導，在川普 總統及其政府團隊種種作為下，陸軍在迎接建軍250周年里程碑之際，也處於政治動盪壓力與黨派陰謀核心。

華郵指出，川普10日在北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)向陸軍士兵演講集會，是他重返白宮後，最新一次展現身為總統無視民事軍事規範的活動，陸軍被推入他最具黨派色彩的權謀中心；而這樣的騷動，一路延伸至14日在華府舉行的慶祝陸軍250周年「大閱兵」。

談到川普在布拉格堡演講時嘲笑前總統拜登 等內容，三位國防官員表示，盡管總統支持者試圖淡化川普展現的黨派色彩，但陸軍高層領袖對此感到失望和擔憂。一名匿名陸軍官員表示，士兵被教導「軍隊必須不偏袒任何特定政黨或團體，這是為了向公眾保證軍隊將始終忠誠負責服務憲法和人民」，「我們視此為教育時機，但這看起來不太好」。

國防部 官員表示，盡管陸軍官員反對，但在布拉格堡集會現場販售了「讓美國再次偉大」(MAGA)帽子等支持川普的周邊商品；當此攤位與其他食品帳篷一起抵達布拉格堡時，軍方領袖措手不及，最後允許其暫時留在基地。根據Military.com報導，該商品攤位目前已成為陸軍調查焦點。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)拒絕回答有關集會問題，但她聲明表示，「感謝總統的領導，陸軍正為250年來的榮譽、勇氣和犧牲，獲得應有的盛大慶祝」。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)高級顧問帕內爾(Sean Parnell)則稱，調查布拉格堡集會是「想毀掉年輕士兵的生活，這樣的企圖很可恥」。

五角大廈發言人威爾遜(Kingsley Wilson)面對外界質疑川普政府官員與軍方的互動方式，反而抨擊拜登政府涉嫌向國防部注入「激進意識形態」、在軍事基地進行「變裝皇后表演」，還把拒絕接種新冠疫苗的士兵逐出軍隊等。

威爾遜表示，「在赫塞斯部長領導下，陸軍及軍方各軍種都在重新聚焦作戰。在布拉格堡和創紀錄的徵兵活動中，參軍熱情達到空前高度」。