美陸軍建軍250周年 90分鐘閱兵式 6000軍人重現重大戰役

陸軍奇努克直升機列隊準備參加14日的白宮閱兵活動。(歐新社)

逾6000名士兵14日將在華府國家大草坪附近列隊慶祝美國陸軍建軍250周年，預定下午6時半開始的閱兵式，將藉陸軍編隊講述建軍期間經歷過的重大戰役。

白宮 設立了特別檢閱區，讓川普 觀看每個經過的編隊。閱兵式將講述陸軍從獨立戰爭首場戰役「萊克星頓戰役」(Battle of Lexington)開始的故事，敘事時間軸持續到今日；總共將有6169名士兵及128輛陸軍坦克、裝甲運兵車和火砲，在川普和觀眾面前列隊行進，同時還將有62架飛機飛越上空。

白宮14日慶祝陸軍建軍250年，圖為10日在北卡舉行的預演。(歐新社)

陸軍發言人沃倫(Steve Warren)表示，陸軍規畫人員過去幾周一直在研究如何將閱兵式精確維持在90分鐘。最後決定採用7人X10人行進方式，內戰閱兵時間為3分39秒，二戰閱兵時間為6分22秒。

閱兵式進行到8分23秒時，第一輛一戰時期的雷諾(Renault)坦克車將亮相。首批飛機將在13分37秒後飛越天空，其中包括兩架「B-25米切爾」(B-25 Mitchell)轟炸機、四架「P-51野馬」(P-51 Mustang)戰鬥機和一架「C-47空中列車」(C-47 Skytrain)運輸機。

陸軍將一路從海灣戰爭、反恐戰爭至現代，展示「M1A2艾布蘭」(M1A2 Abrams)坦克和其他運兵車輛，如聯合輕型戰術車輛(Joint Light Tactical Vehicle)和斯瑞克(Stryker)戰車；甚至還出動六套海馬士多管火箭飛彈系統(HIMARS)；這種機動火箭發射器在烏克蘭 抵禦俄羅斯入侵時，受到高度重視。

48分鐘後，由UH-60黑鷹(UH-60 Black Hawk)、AH-64阿帕奇AH-64 Apache)和CH-47奇努克(CH-47 Chinook)直升機組成的長隊將飛越上空，展示陸軍空中力量，敘事轉向未來戰爭。

閱兵式將以陸軍金騎士跳傘隊(Golden Knights)跳傘慶祝結束，跳傘隊將贈送一面美國國旗給川普。閱兵儀式預計耗資2500萬至4500萬元，可望有20萬人現場觀賞。

陸軍慶典長達一整天，還包括NFL球員亮相、健身比賽和各項展覽；閱兵結束後，將施放19分鐘煙火並舉行音樂會，為全天活動畫下句點。