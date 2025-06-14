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新澤西紐瓦克ICE拘留所爆發騷亂 4人脫逃

編譯周芳苑／綜合報導
抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)
抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)

國土安全部(Department of Homeland Security)及新澤西州民主黨參議員金安迪(Andy Kim)表示，新澤西州紐瓦克聯邦移民拘留中心德萊尼廳(Delaney Hall)被拘留者對送餐延遲心生不滿發生騷亂，四人衝破圍牆逃脫。

金安迪13日表示 ，被拘留者設法衝破一堵牆，逃到停車場。

國土安全部官員並表示，已調動更多合作執法單位搜尋失蹤的被拘留者；四名逃脫者包括兩名宏都拉斯人和兩名哥倫比亞人，他們因盜竊、嚴重攻擊等指控被捕。

拘留中心12日晚發生騷亂，中心外抗議者手挽手，在車輛通過大門時推擠路障，有報告稱可能發生暴動、有人逃跑。

抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)
抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)

在總統川普(Donald Trump)打擊非法移民下，移民與海關執法局(ICE)根據價值10億元的15年合約，今年在德萊尼廰設置擁有1000個床位的拘留中心。

拘留中心外所拍攝的照片和影片顯示，抗議者推擠大門，消息稱，被拘留者對拘留中心送餐延遲不滿，

為該中心一名被拘留者擔任律師的切廷(Mustafa Cetin)說，由於送餐晚了幾小時，12日下午稍晚局面變得暴力，警衛控制不住，被拘留者開始製造騷亂，擋住攝像頭、監視器，有些人闖進一處牆壁很薄的房間，把牆撞壞。

抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)
抗議者聚集在紐瓦克移民拘留中心外面，阻擋車輛進出。(美聯社)

紐瓦克民主黨市長巴拉卡(Ras Baraka)一直批評川普鎮壓移民，呼籲終結這種混亂，對於中心扣留食物、虐待、暴動和逃脫事件等報告感到擔憂。他說，紐瓦克市府已對該拘留中心所有者GEO Group提起訴訟，該公司未獲市府營運許可。

據報，被拘留者的食物份量很少，只有早、晚餐，沒有午餐。GEO Group則稱，拘留所未發生大規模騷亂。不過拘留所目前封鎖，暫停所有探視直到下周。

川普政府針對庇護政策控告新州四個城市，紐瓦克是其中之一；庇護政策或庇護城市等說法通常是指地方政府與ICE不夠合作。

德萊尼廳近來頻受關注。巴拉卡上個月被控非法進入，5月9日被捕，指控後來撤銷。民主黨眾議員麥克伊弗(LaMonica McIver)則被控襲擊聯邦官員，在該中心外發生衝突，但她聲稱只是在履行議員職責。

非法移民 新澤西州 民主黨

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