整頓高層人事後… 川普伉儷親臨甘迺迪中心觀戲

川普總統偕第一夫人梅蘭妮亞11日晚出席甘迺迪表演藝術中心董事會改組後的第一次演出。節目是歌舞劇「非慘世界」。(路透)

川普 11日出席「悲慘世界」(Les Misérables)在甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)的首演之夜。他上任後換掉甘迺迪中心高層,親自擔任董事長,誓言要清除「覺醒」(woke)且過度著重於左派意識形態和政治正確的表演內容。

過去總統對甘迺迪中心事務的參與程度僅止於任命董事會成員,以及出席秋季的年度榮譽活動。

但今年1月重返白宮 後,川普的舉動震驚藝術界,他開除甘迺迪中心長期以來的領導層,換為自己的親信,接著又讓這些親信任命他為董事長,承諾要全面改革該中心的表演和管理。

11日是川普首度以總統身分出席甘迺迪中心演出,他身穿禮服,偕同第一夫人梅蘭妮亞 到場 。群眾先是高喊「美國」, 後來報以歡呼聲夾雜噓聲。他表示,「我們想讓甘迺迪中心捲土重來,比以前更好」。該中心代理領導人格雷內爾(Ric Grenell)、司法部長邦迪、衛生部長小甘迺迪、副總統范斯和夫人也都到場。

第一任期間,由於娛樂界反對其政策,他避開甘迺迪中心,打破總統的傳統,不曾出席甘迺迪中心榮譽獎活動。

川普接管甘迺迪中心後,套票的銷售量下滑,包括「漢密爾頓」(Hamilton)等幾部巡演戲劇取消在該中心的演出,演員伊莎蕾(Issa Rae)、音樂家瑞安農吉登斯(Rhiannon Giddens)取消原定的演出,音樂家班弗茲(Ben Folds)、女高音芮妮弗萊明(Renée Fleming)等甘迺迪中心顧問已經辭職。

白宮已經取消先前給予藝術與文化團體的數百萬元聯邦資金,川普的預算草案提議撤除國家藝術基金(National Endowment for the Arts)及國家人文基金(National Endowment for the Humanities)。

5月他在白宮招待董事會成員,表示國會共和黨人已經推動2億5000萬元的預算,用於甘迺迪中心的修理與維護,他表示過去在該中心花費巨額的金錢,但這些錢「肯定沒有花在壁紙、地毯或油漆上」。

川普稱先前的演出「失控且政治宣傳泛濫」,並說其中有「一些非常不恰當的表演」,包括「馬克思主義的反警察表演」和「僅限女同性戀的莎士比亞劇」,他還指出,一些變裝秀是他接管該中心的原因之一。

川普也曾在3月造訪甘迺迪中心,主持一場董事會會議。