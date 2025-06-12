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整頓高層人事後… 川普伉儷親臨甘迺迪中心觀戲

編譯徐薏茹／綜合報導
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川普總統偕第一夫人梅蘭妮亞11日晚出席甘迺迪表演藝術中心董事會改組後的第一次演出。節目是歌舞劇「非慘世界」。(路透)
川普總統偕第一夫人梅蘭妮亞11日晚出席甘迺迪表演藝術中心董事會改組後的第一次演出。節目是歌舞劇「非慘世界」。(路透)

川普11日出席「悲慘世界」(Les Misérables)在甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)的首演之夜。他上任後換掉甘迺迪中心高層，親自擔任董事長，誓言要清除「覺醒」(woke)且過度著重於左派意識形態和政治正確的表演內容。

過去總統對甘迺迪中心事務的參與程度僅止於任命董事會成員，以及出席秋季的年度榮譽活動。

但今年1月重返白宮後，川普的舉動震驚藝術界，他開除甘迺迪中心長期以來的領導層，換為自己的親信，接著又讓這些親信任命他為董事長，承諾要全面改革該中心的表演和管理。

11日是川普首度以總統身分出席甘迺迪中心演出，他身穿禮服，偕同第一夫人梅蘭妮亞到場 。群眾先是高喊「美國」， 後來報以歡呼聲夾雜噓聲。他表示，「我們想讓甘迺迪中心捲土重來，比以前更好」。該中心代理領導人格雷內爾（Ric Grenell）、司法部長邦迪、衛生部長小甘迺迪、副總統范斯和夫人也都到場。

第一任期間，由於娛樂界反對其政策，他避開甘迺迪中心，打破總統的傳統，不曾出席甘迺迪中心榮譽獎活動。

川普接管甘迺迪中心後，套票的銷售量下滑，包括「漢密爾頓」(Hamilton)等幾部巡演戲劇取消在該中心的演出，演員伊莎蕾(Issa Rae)、音樂家瑞安農吉登斯(Rhiannon Giddens)取消原定的演出，音樂家班弗茲(Ben Folds)、女高音芮妮弗萊明(Renée Fleming)等甘迺迪中心顧問已經辭職。

白宮已經取消先前給予藝術與文化團體的數百萬元聯邦資金，川普的預算草案提議撤除國家藝術基金(National Endowment for the Arts)及國家人文基金(National Endowment for the Humanities)。

5月他在白宮招待董事會成員，表示國會共和黨人已經推動2億5000萬元的預算，用於甘迺迪中心的修理與維護，他表示過去在該中心花費巨額的金錢，但這些錢「肯定沒有花在壁紙、地毯或油漆上」。

川普稱先前的演出「失控且政治宣傳泛濫」，並說其中有「一些非常不恰當的表演」，包括「馬克思主義的反警察表演」和「僅限女同性戀的莎士比亞劇」，他還指出，一些變裝秀是他接管該中心的原因之一。

川普也曾在3月造訪甘迺迪中心，主持一場董事會會議。

川普 白宮 梅蘭妮亞

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