我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

又大又美法案 將取消500萬家庭太陽能板抵稅福利

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

加州到喬治亞州、緬因州，過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。紐約時報11日報導，根據眾議院5月底通過的「又大又美法案」，加裝太陽能板的屋主、企業原本享受的抵稅(tax credits)福利，到了今年底便將取消。分析指出，如果法案在國會過關，屋頂太陽能板的安裝數量將會驟減。

全國規模最大的住家屋頂太陽能板安裝廠商之一「永遠自由」(Freedom Forever)政策主任艾爾斯(Ben Airth)表示，法律生效將等於走回頭路。他表示，在太陽能產業已有22年，還記得過去那段只有富人、為末日降臨準備者以及環保人士才在屋頂安裝太陽能板的日子。

能源數據機構「歐姆分析」(Ohm Analytics)在分析報告中說，如果「又大又美法案」成為法律，住宅屋頂安裝太陽能板的數量到了明年將縮水一半。失去抵稅優惠之後，民眾在住家安裝屋頂太陽能板，平均要花17年時間，開銷才會回本。摩根史坦利(Morgan Stanley)分析報告則說，法案通過之後，屋頂太陽能板的需求量，到了2030年時將比現在減少85%。

紐約時報報導，共和黨希望縮減再生能源科技的減稅(tax breaks)，例如風力渦輪機、大型太陽能農場，但取消屋頂太陽能板抵稅福利衝擊更大。屋頂太陽能板發電的電價單位，可能是大型太陽能農場或架設於沙漠裡太陽能板的2倍至3倍，住宅太陽能產業發展尤其容易受到補助多少而影響。

「又大又美法案」目前正在參議院審議中，希望能在7月4日國慶日之前通過，送給川普總統簽署。報導指出，太陽能產業高層主管近來紛紛抵達華府，為屋頂太陽能板抵稅福利請命，向參議員說明屋頂太陽能產業雇用員工總計約30萬人，屋頂太陽能板系統可以讓民眾節省電費支出。

不過，包括羅伊(Chip Roy)在內的某些保守派國會議員已經表明，對於任何可再生能源的減稅優惠一律反對。

關稅戰、高利率之下，太陽能產業已經受到衝擊。為安裝太陽能板住家提供貸款的融資機構「太陽能馬賽克」(Solar Mosaic)上周聲請破產。「桑諾瓦能源」(Sunnova Energy)是全國規模最大的屋頂太陽能板企業之一，6日也宣告破產。

電費 紐約時報 加州

上一則

整頓高層人事後… 川普伉儷親臨甘迺迪中心觀戲

下一則

和事佬是他們？范斯、威爾斯致電馬斯克 私下勸和 修補關係

延伸閱讀

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同
大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利
聯邦法官放行 紐約房仲費禁令6/11生效

聯邦法官放行 紐約房仲費禁令6/11生效
柑縣台美商會邀稅法專家 解析如何因應川普新稅法

柑縣台美商會邀稅法專家 解析如何因應川普新稅法

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照