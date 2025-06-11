川普閱兵撞期芝城教宗活動 五角大廈人員：不少人挺教宗

川普總統10日在馬里蘭州安德魯軍基地向媒體談話。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)報導，川普 總統對於大型活動群眾的規模相當在意，國防部消息人士說，白宮希望6月14日川普79歲生日當天的慶祝陸軍成立250周年的華府閱兵，觀禮人數要比同一天在芝加哥 慶祝新教宗 良十四世(Pope Leo XIV)就任的活動人數更勝一籌。網路流言傳出，梵蒂岡挑選6月14日為芝加哥出生的新任教宗舉辦慶祝活動，目的就是要搶川普鋒頭。良十四世過去幾年曾在社群媒體發文，批評川普移民政策。

教廷方面表示，撞期純屬巧合，慶祝活動將在良十四世喜愛的芝加哥白襪隊(White Sox)主場保證率球場(Rate Field stadium)舉行，挑選日期是白襪隊第一個沒有比賽的周六，附近也沒有其他大型慶典或演唱會。

芝加哥大主教區(Archdiocese of Chicago)發言人說，日期挑選與其他地方的慶祝活動毫無關係。梵蒂岡新聞局也說，教宗並不會回到美國參加慶祝活動，會留在羅馬以遠距方式共襄盛舉，活動現場將播放教宗談話影片。

梵蒂岡預定16日為新教宗良十四世舉行就任典禮，教宗老家芝加哥市將大肆慶祝。圖為教宗良十四世在8日主持主日彌撒。(美聯社)

兩名消息人士說，國防部對於要在川普生日當天舉辦閱兵感到不滿，悄悄希望華府閱兵的參加人數比芝加哥的慶祝活動冷清。一名五角大廈人員受訪時說：「我們不少人都支持教宗那一邊。」

2017年，川普受邀與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)出席法國國慶巴士底日(Bastille Day)閱兵典禮之後，首度萌生在華府檢閱閱兵大典的想法。

芝加哥出生的新教宗良十四世，最喜愛的芝加哥白襪隊主場「保證率球場」將在14日開派對慶祝教宗就任的活動。(美聯社)

某些軍方將領以不應把軍隊及經費用做政治與私人目的為由反對閱兵典禮，但國防部2018年依然為川普規畫華府閱兵。後來由於閱兵花費高達9200萬元遭到國會議員、名嘴、輿論同聲批評，川普下令取消計畫。

不過，外界批評並未澆熄川普對閱兵的熱情。川普確定將二度執政之後，就職典禮還沒舉行就已經開始籌備閱兵典禮。國防部消息人士說，川普挑赫塞斯(Pete Hegseth)出任防長主因就是可以舉辦閱兵。