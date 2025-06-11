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超過車輛重量逾2倍 70噸閱兵戰車恐破壞華府路面

編譯尤寶琪／綜合報導
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華府正在積極準備周末14日的陸軍成立250周年的慶祝閱兵。(美聯社)
華府正在積極準備周末14日的陸軍成立250周年的慶祝閱兵。(美聯社)

美國陸軍慶祝建軍250周年閱兵儀式即將登場，原定沿著國家廣場(National Mall)行駛的坦克，因為重量超過華府行駛車輛重量逾兩倍，嚴重破壞路面，雖然陸軍表示會承擔所有維修費，但市府官員仍對坦克帶來的損害表示憂心。

陸軍250周年閱兵儀式14日舉行，當天正好也是川普總統79歲生日，屆時將會有數千名士兵、數十輛坦克和100多輛其他車輛，沿著憲法大道(Constitution Avenue)行進。

陸軍強調會採取防護措施減緩對路面的破壞，包括在坦克轉彎處等較為脆弱的路面加裝金屬板。

根據華盛頓特區交通部(D.C. Department of Transportation)表示，憲法大道等由市府負責維修的道路，通常禁止重量超過8萬磅(約40噸)車輛行駛。

但此次參加閱兵的28輛艾布蘭主力戰車(Abrams main battle tank)每輛重達70噸，幾近華府車輛上路限重的兩倍。

華府要求任何超重車輛上路前必須申請許可；根據市府交通部門發言人，截至6月4日，陸軍已經申請超重車輛許可，但審核結果尚未出爐。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)日前在記者會指出：「我們努力維護道路品質，但我必須告訴大家，我還是很擔心，這些道路多數只供一般車輛行駛。」

國家廣播公司(NBC)之前報導，閱兵造成的馬路維修費用可能高達1600萬元，陸軍發言人沃倫(Steve Warren)向華盛頓郵報(Washington Post)指出：「這是在毫無防範措施的情況下，可能造成的初步損失估計，就是在最壞情況下。」

沃倫表示，坦克在閱兵時僅以步行速度緩慢行駛，目前正在加裝全新膠履帶板以便與路面維持緩衝，同時閱兵路線沿途將安裝地面防護板，沃倫強調：「這些措施將有助於確保馬路幾乎、甚至絲毫不會受損。」

華府 華盛頓郵報 川普

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