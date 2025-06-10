我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

讓840萬人沒工作？外企將遊說國會 刪川普「大又美」預算這1條款

編譯季晶晶、劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國會大廈。(記者陳熙文／攝影)
美國國會大廈。(記者陳熙文／攝影)

數十家全球最大型跨國企業的高階主管將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。美國企業也呼籲華府調降對越南關稅，因為越南已成為「中國加一」布局的關鍵生產基地。

金融時報報導，川普提出的「又大又美」減稅預算案包藏的第899條款若通過，美國將可以對被認定實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人課徵額外稅負。這引發了跨國企業強烈反彈。

由殼牌、豐田、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟(GBA)警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作，GBA旗下70家成員公司代表本周將會晤美國國會議員。代表滙豐、瑞銀、三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會(IIB)也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。

「又大又美」法案已獲眾院通過，送交參院審議。目前參院已出現廢除或修改899條款聲浪。899條款可能讓外國投資人美股股息和部分公司債的利息稅負在四年內每年遞增5%，主權財富基金的美股投資也將失去現行免稅優惠。

無黨派聯合稅收委員會估計，該條款可讓美國在未來10年增加1160億元稅收。但反對者指出，此舉可能引發他國報復性修法。

另外，代表蘋果越南子公司等企業的河內美國商會指出，對越南課徵高關稅，恐和美國在東南亞「去中國化」的戰略利益相悖。該商會致函美國和越南政府表示：「我們敦促美國政府把這項貿易赤字趨勢，視為川普總統第一任成功在印太地區分散供應鏈的證據。我們呼籲美方，避免對這種符合自身政策目標的結果採取報復性關稅措施。」

川普第一任期對中國發動貿易戰後，製造商紛紛轉進越南，包括蘋果、英特爾和耐吉等美企，越南也因此受惠。在產能轉移帶動之下，越南對美貿易順差去年突破1250億元，僅次於中國和墨西哥。川普政府4月對越南商品加徵高達46%關稅，稅率僅次於中國，隨後暫緩實施，待雙邊展開談判。

越南 川普 關稅

上一則

洛杉磯抗議升溫／警射橡膠子彈擊中記者 幸均無大礙

下一則

關稅衝擊 中國5月對美出口額暴跌34.5% 創5年來最大跌幅

延伸閱讀

2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗

2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗
美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制

美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制
不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯

不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯
川普大殺四方 美國世紀岌岌可危？學者：美恐失領導地位

川普大殺四方 美國世紀岌岌可危？學者：美恐失領導地位

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密