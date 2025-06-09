馬斯克提議成立新政黨 楊安澤聯繫盼合作

前民主黨總統參選人楊安澤日前回應科技富豪馬斯克，響應聯合組黨。(路透)

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 近日與川普總統公開鬧翻後，提議成立新政黨，華裔企業家楊安澤 (Andrew Yang)表示已聯繫馬斯克，盼能在此事上合作。

馬斯克與川普政府的預算調和法案「大而美法案」翻臉後，馬斯克6日提議成立新政黨，並提到新政黨可能採用的名稱為「美國黨」(The America Party)。

政治新聞機構Politico在8日刊登楊安澤採訪內容。被問及馬斯克是否已回覆他的詢問，楊安澤回答：「還沒，但我認為他非常忙。我們抱持美國需要一個新政黨的想法好幾年了，所以再等24小時也沒什麼。」

楊安澤曾爭取代表民主黨 參選紐約市長與美國總統，他2022年宣布與前共和黨人、民主黨人和無黨派人士合組「前進黨」(Forward Party)。

楊安澤說，像馬斯克這樣的政壇局外人考慮使用非傳統方法來處理國家問題。

他告訴Politico：「我希望與那些認可美國政治制度已從功能失調邁向兩極分化甚至更糟的人合作。目前美國發展最快的政治運動是無黨派獨立人士。他們覺得兩黨都無法代表他們，兩黨制也沒實現他們想看到的結果。」

根據「國會山莊報」(The Hil)）報導，近期有許多人退出民主黨，包括前白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)，她在目睹競選期間的政治兩極化現象後，宣布成為無黨派獨立人士。

馬斯克在去年美國大選是共和黨的大金主，但他也支持過像楊安澤等各式各樣的候選人。如今馬斯克與共和黨切割，想在政壇嶄露頭角的人紛紛打算憑藉這位億萬富翁豐厚的資金來參選。