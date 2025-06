川普擬砍裴爾助學金 衝擊40%大學生 低收學子恐將輟學

川普 政府2026會計年度預算提案打算大砍裴爾助學金(Pell grants)計畫,但全美有40%的大學生靠裴爾助學金繳學費。國家廣播公司(NBC)8日報導,專家指出,刪除提案如果通過,許多低收入 家庭的學子恐將被迫輟學。

報導指出,對許多大學生與家庭來說,聯邦獎助金是孩子能上大學的關鍵因素。不過,川普政府預算提案打算把裴爾助學金最高補助金額從每年7395元降至5710元,同時縮小聯邦工讀計畫(work-study program)規模。降低聯邦獎助金有助於共和黨正在國會推動、具有指標意義的預算與支出法案更符合政府收支平衡。

「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid,FAFSA)顯示有財務需要的低收入學生,可以獲得裴爾助學金補助。聯邦工讀計畫則需要透過兼差打工賺取收入,支應學雜費等開銷。

根據川普總統的「精簡版」(skinny)預算提案,由於裴爾助學金計畫已經出現資金短缺,改革已經勢在必行。不過,民主黨 高層與高等教育倡議人士說,應該從其他項目削減預算,不要讓學生付出代價。

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)對CNBC新聞頻道表示:「我們投資在高中畢業後的教育資金並不是做慈善,而是可以幫助美國人得到好工作、創業,對經濟有所貢獻。」她說:「孩子的教育資金不應該遭到刪除,經費被拿去用來幫億萬富豪提供巨額減稅優惠。」

「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics,NCES)統計顯示,全國大學生將近75%領取某種形式的補助。芝加哥大學(University of Chicago)哈里斯公共政策學院(Harris School of Public Policy)副教授、非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research,NBER)研究員特納(Lesley Turner)說,從歷史看來,裴爾助學金就是低收入學生能夠上大學的財務基礎,「這是最關鍵的第一筆資金,無論學生是否還有其他補助」。