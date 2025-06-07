川普、馬斯克翻臉 紐時妙喻：核反應爐爐心熔毀

馬斯克（右）與川普鬧翻。(美聯社)

全球最有錢的馬斯克 和全球最有權的美國總統川普 ，從肝膽相照變為肝膽俱裂。不僅暴露兩人的權力矛盾，也使馬斯克的政治影響力與個人生活爭議又被推上風口浪尖。紐約時報甚至用「核反應爐爐心熔毀」比喻兩人決裂的毀滅性。這可不是川普實境節目招牌台詞You're fired.（你被開除了），打發實習生那麼簡單。

共和黨金主 得罪不起

1971年6月28日出生於南非普勒托利亞的馬斯克，成長環境惡劣，在學校屢遭霸凌，被打到鼻骨受傷，需接受矯正手術。他與父親關係不睦，身心受創，但也塑造他堅韌、不服輸的性格，成為他日後追求極致目標的驅動力。

馬斯克是橫空出世的商業奇才，憑藉創辦SpaceX、特斯拉 、收購推特（現為X）等企業，成為全球首富。川普威脅要解除聯邦政府與馬斯克旗下企業的契約。不過NASA與五角大廈的火箭長期委由SpaceX發射，可謂政府有求於馬斯克，多過他有求於政府。

經歷幾天公開互嗆，兩人似有緩和跡象。對沖基金大戶阿克曼呼籲兩人和解，馬斯克在X回應「你說得沒錯」，有意降溫。餘怒未消的川普則說，目前沒想過與馬斯克通話，但也祝馬斯克跟特斯拉一切安好。馬斯克在X平台有超過2.2億人追蹤，遠勝川普在真實社群的9860萬人，川普的企業規模也遠小於馬斯克。

川普傳記作者伍爾夫認為，川普並不擔心馬斯克的批評，甚至覺得衝突對他有利，因為能吸引媒體關注並強化他的政治形象。最緊張的應是共和黨籍國會議員，馬斯克在去年美國總統大選捐給川普2.5億美元，並承諾明年期中選舉拿1億美元幫共和黨打選戰，這可得罪不起。

馬斯克的成功源於他對「第一性原理」（即從頭開始）的堅持，質疑一切傳統規則，並以工程師思維解決問題。他曾說，「唯一不可改變的是物理定律」。這種思維讓他在SpaceX實現可回收火箭，以及特斯拉推動電動車革命中屢創奇蹟。

政府非企業 改革失敗

馬斯克用這種思維對聯邦政府進行整改，動輒砍掉重練，但政府不是企業，公務員也不是工程師。他原定削減聯邦預算2兆美元，後來只達成1,750億美元，還是膨風後的數字。川普提出「又大又美法案」，不僅馬斯克，聯準會主席鮑爾、摩根大通CEO戴蒙、華爾街「股神」巴菲特都期期以為不可，但只有馬斯克高調反對。

紐時日前報導稱，馬斯克去年大選期間每天吸食K他命，並偶爾吸食迷幻藥與迷幻蘑菇，引發外界對其健康與決策能力的擔憂。這些報導不僅令其親信擔憂，也使投資人質疑其領導能力，尤其在特斯拉股價自川普第二任以來已下跌47%。

馬斯克私生活也成焦點。他四處「播種」，已知子女達14人。他曾公開說，增加生育率是應對人口危機的使命，不僅是選舉金主，也身體力行當「精主」。

馬斯克從海湖莊園到白宮的long stay註定無法stay long，他跟川普本就是互相利用。馬斯克在白宮行走固然礙眼，但可就近看管，任由他在外面當自走砲，川普接下來不會太好過，馬斯克也不願輕易放棄跟政府做生意。既然無法瀟灑走一回，至少需雙方都能保住顏面的下台階。