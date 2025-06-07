回越南送非洲…被遣送東非吉布地8人處法律煉獄邊緣

被川普政府遣送到東非國家吉布地的八名無證移民，彷彿處於法律煉獄邊緣。（路透）

紐約時報6日報導，被川普 政府遣送到東非國家吉布地(Djibouti)的八名無證移民，彷彿處於法律煉獄邊緣(legal limbo)，其中包括越南 男子潘清俊(Tuan Thanh Phan，音譯)。國土安全部將八人安排在有24時看守的美軍基地「勒蒙尼軍營」(Camp Lemonnier)，沒人知道被拘留多久或下一站將移往何處。

川普政府原本出動專機要將八人遣送到南蘇丹，但行動被波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian E. Murphy)裁決擋下。過去16天，來自越南、南韓；墨西哥、寮國、古巴、緬甸、南蘇丹的八名無證客滯留在美軍基地裡原本的會議室，受到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)人員24小時監視。

波士頓大學(Boston University)法學院教授薛爾曼-史托克斯(Sarah Sherman-Stokes)說，這起案件的影響遠遠超過移民的正當法律程序(due process)權利。她說，川普總統揚言要把有定罪紀錄的民眾逐出美國，包括美國公民在內，現在川普拿最不受同情的族群進行測試，也就是有定罪前科的非法移民 ，「試探選民能夠容忍何種程度的惡劣對待、侵犯正當程序」。

潘清俊9歲來到美國。2000年，18歲的潘清俊在華盛頓州塔科馬(Tacoma)一場黑幫械鬥裡開槍射殺19歲男子霍米耶爾(Michael Holtmeyer)，認罪之後被判坐牢25年，遭移民法院下令驅逐。

潘清俊的美國公民妻子潘玉(Ngoc Phan，音譯)受訪時說，原本已經跟丈夫做好準備要回越南，結果他在夜裡卻被帶上飛機，遣送到非洲，拘留在美軍基地。她說：「這種手段如何讓人接受？」

潘清俊在德州伊莎貝爾港(Port Isabel)登上遣返專機之前曾打電話給妻子，辯護律師接到通知之後向法院聲請緊急動議，墨菲5月20日晚間聽證會上向川普政府代表追問這批無證客的下落，但當時飛機已經離開美國領空。

墨菲5月21日裁定川普政府遣返行動違反法院先前下達的禁止令，但「灣流五型」(Gulfstream V)遣返專機已經在美東時間當天早上9時52分降落吉布地。

當初在霍米耶爾謀殺案中起訴潘清俊的檢察官霍恩(Gerald Horne)接受媒體訪問時說，雖然潘清俊罪大惡極，依然要獲得正當程序，把潘清俊遣送到南蘇丹「好像對他判刑之後又出現另一個判刑」。